i Didi Hamann zeigt sich begeistert von Konrad Laimer. Imago Images, heute.at/Montage Bei den Bayern Hamann adelt ÖFB-Star: "Wahnsinnig wichtig" Konrad Laimer trumpfte zuletzt im deutschen Klassiker gegen Borussia Dortmund (2:2) auf. Da gab es nun Lob von Experte Didi Hamann. Von Sport Heute 03.11.2026, 19:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Deutschlands Meister trennte sich am Samstagabend im Schlagerspiel der Bundesliga mit einem 2:2 vom BVB. Auch, weil ÖFB-Star Laimer traf, die Münchner in der 38. Minute in Front brachte. Der ÖFB-Legionär startete als Rechtsverteidiger, ist aufgrund seiner Vielseitigkeit ein besonders wertvoller Spieler für die Münchner.

Das unterstrich auch "Sky"-Experte Didi Hamann vor dem "Königsklassen"-Gastspiel der Bayern bei Atletico Madrid am Dienstagabend. "Er ist nie verletzt. Das ist einmal das Wichtigste – gerade in einer Phase, in der die Bayern viele Verletzungen haben", meinte Hamann auf Laimer angesprochen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Deshalb würde der Salzburger für Konstanz beim deutschen Rekordmeister sorgen. "Um nicht zu viele Spieler zu wechseln", meinte Hamann weiter.

"Ist wahnsinnig wichtig"

Darüber hinaus sei es aber auch die Klasse, mit der Laimer überzeuge. "Du kriegst von ihm immer 100 Prozent, er macht kaum Fehler, ist immer zuverlässig. Du weißt immer, was du von ihm bekommst", erklärte der Deutsche dann weiter. Und das gelte für all seine Positionen, die Laimer auf höchstem Niveau spielen könne: als Rechtsverteidiger, Linksverteidiger oder im defensiven Mittelfeld.

"Wenn er ein Tor macht, dann ist es ein Bonus. Dafür ist er aber eigentlich nicht da", schmunzelte Hamann. Dafür würde es andere "Zauberer" geben. "Du brauchst Arbeiter, die den filigranen Spielern die Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Wenn die mal den Ball verlieren, wissen sie: Der Konny ist da, der holt den schon wieder", meinte der deutsche Ex-Teamspieler dann.

"Er hat einen wahnsinnigen Wert. Ich bin froh, dass er den Vertrag verlängert hat im letzten Winter. Er ist wahnsinnig wichtig", meinte Hamann. Freilich würden Stars wie Harry Kane und Michael Olise alles überstrahlen. "Aber wenn der Laimer einmal nicht da ist, dann sieht man erst, wie wichtig die Spieler sind", meinte Hamann.