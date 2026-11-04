Historisch! LASK stellt Champions-League-Rekord ein

Was für ein Abend für den LASK! Mit dem furiosen 4:0-Kantersieg gegen Slovan Bratislava haben die Linzer nicht nur den nächsten Erfolg in der Champions League gefeiert, sondern auch einen österreichischen Rekord eingestellt.
In den mittlerweile 100 Champions-League-Spielen österreichischer Vereine seit der Einführung des Bewerbs 1992/93 gelang zuvor nur Red Bull Salzburg ein Sieg mit vier Toren Unterschied. Die Bullen fertigten den belgischen Vertreter KRC Genk im Jahr 2019 mit 6:2 ab.
Auch vier Treffer in einer Partie der Königsklasse sind für österreichische Mannschaften eine Seltenheit. Neben Salzburg, das 2019 auch auswärts gegen Genk mit 4:1 gewann, gelang dieses Kunststück zuvor nur der Wiener Austria. Die Veilchen besiegten Zenit St. Petersburg im Jahr 2013 ebenfalls mit 4:1.
Mit dem historischen 4:0-Erfolg reiht sich der LASK nun in die Geschichtsbücher des österreichischen Fußballs ein.