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Der LASK feiert.
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Torgala gegen Bratislava

Historisch! LASK stellt Champions-League-Rekord ein

Der LASK feiert einen souveränen 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava. Dabei stellen sie sogar einen Rekord ein.
Von Sport Heute
04.11.2026, 08:04
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Was für ein Abend für den LASK! Mit dem furiosen 4:0-Kantersieg gegen Slovan Bratislava haben die Linzer nicht nur den nächsten Erfolg in der Champions League gefeiert, sondern auch einen österreichischen Rekord eingestellt.

In den mittlerweile 100 Champions-League-Spielen österreichischer Vereine seit der Einführung des Bewerbs 1992/93 gelang zuvor nur Red Bull Salzburg ein Sieg mit vier Toren Unterschied. Die Bullen fertigten den belgischen Vertreter KRC Genk im Jahr 2019 mit 6:2 ab.

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Auch vier Treffer in einer Partie der Königsklasse sind für österreichische Mannschaften eine Seltenheit. Neben Salzburg, das 2019 auch auswärts gegen Genk mit 4:1 gewann, gelang dieses Kunststück zuvor nur der Wiener Austria. Die Veilchen besiegten Zenit St. Petersburg im Jahr 2013 ebenfalls mit 4:1.

    Mit dem historischen 4:0-Erfolg reiht sich der LASK nun in die Geschichtsbücher des österreichischen Fußballs ein.

    red, 04.11.2026, 08:04
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