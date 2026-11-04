i Kevin Wimmer teilt aus. GEPA pictures Nach Blamage beim LASK "Warum auch immer..." – Wimmer schimpft über Klub Der LASK kann sich mit 4:0 gegen Slovan Bratislava durchsetzen. Nach der Partie fand Kevin Wimmer harte Worte über seinen Verein aus der Slowakei. Von Sport Heute 04.11.2026, 07:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Rückkehr für Kevin Wimmer! Der ehemalige LASK-Verteidiger musste sich mit Slovan Bratislava in der Champions League den Linzern deutlich mit 0:4 geschlagen geben. Nach der Partie übte der 33-Jährige heftige Kritik an seinem eigenen Verein.

Für den Oberösterreicher war der Abend in Linz gleich doppelt bitter. Bereits zur Halbzeit musste Wimmer mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss ausgewechselt werden. Nach dem Schlusspfiff ließ er seinem Ärger über die taktische Ausrichtung seiner Mannschaft freien Lauf.

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"Bei uns wird, warum auch immer, der Fokus auf die Liga gelegt, weil wir Zweiter sind, und bei uns zählt nur der erste Platz. Aber wenn man sich für die Champions League qualifiziert, nach Linz kommt und nicht einmal versucht, Punkte mitzunehmen, ist das sehr ärgerlich", schimpfte der Innenverteidiger.

Besonders die taktischen Entscheidungen sorgten beim Ex-Rapidler für Unverständnis. "Wir spielten heute das erste Mal Fünferkette in dieser Saison, wir haben es nie trainiert. Aber auch vier Stammspieler sind draußen gesessen", kritisierte der Österreicher.

Ganz anders fiel sein Urteil über den ehemaligen Arbeitgeber aus. Der LASK habe sich in den vergangenen Jahren enorm weiterentwickelt. Besonders das neue Stadion, die Fans und die Arbeit von Trainer Didi Kühbauer beeindruckten Wimmer.

"Seit der Didi wieder übernommen hat, ist es eine super Spielanlage mit so viel Qualität. Sie machen sehr viele Tiefenläufe, haben sehr viel Bewegung und Rotation im Spiel. Da bin ich schon sehr beeindruckt", schwärmte der 33-Jährige.

Auch am deutlichen Ergebnis hatte Wimmer nichts auszusetzen: "Sie haben verdient in Lissabon gewonnen, und heute war es nicht wirklich schwierig für den LASK."