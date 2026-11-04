i Auch die Stars des FC Bayern trugen Trauer. IMAGO/Anadolu Agency Berührende Momente Champions-League-Stars trauern um toten Stürmer Jesus de Miguel ist nach einem Zusammenprall mit einem Torhüter verstorben. Dem Stürmer wurde auch in der Champions League gedacht. Von Sport Heute 04.11.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Fußballwelt trauert um Jesús de Miguel! Der spanische Stürmer ist nach einem schweren Zusammenprall im Zweitliga-Spiel zwischen Teneriffa und Andorra im Alter von nur 30 Jahren verstorben. Die tragische Nachricht überschattete am Dienstagabend auch die Champions League.

Aus Respekt vor dem Verstorbenen verzichtete die UEFA bei den drei Partien in Spanien auf das Abspielen der berühmten Champions-League-Hymne. Sowohl im Camp Nou in Barcelona als auch in Villarreal und bei Atlético Madrid blieb die Musik vor dem Anpfiff aus.

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Zusätzlich wurde in allen Stadien der Königsklasse eine Schweigeminute abgehalten. Auf den Videoleinwänden war ein Foto des verstorbenen Fußballers zu sehen.

Besonders emotional zeigte sich Barcelona-Star Raphinha. Der Brasilianer hatte beim 3:0-Erfolg gegen Aston Villa zwei Treffer erzielt, doch nach dem Schlusspfiff war ihm nicht nach Feiern zumute.

"Heute ist kein guter Tag, um über Fußball zu reden. Ein schwieriger Tag. Es war tragisch, als wir diese Nachricht mitbekommen haben", erklärte der 29-Jährige im TV-Interview. "Es könnte jedem von uns passieren und ist wirklich tragisch. Weil er in meinem Alter ist, hat es mich vielleicht noch mehr mitgenommen. Möge er in Frieden ruhen."

Auch Atlético-Star Alex Baena setzte ein besonderes Zeichen. Vor dem Duell mit Bayern München trug er ein Trikot mit der Nummer 9 und dem Namen des Verstorbenen auf dem Rücken. De Miguel hatte bei Teneriffa ebenfalls die Rückennummer 9 getragen.

PSG-Mittelfeldspieler Fabian Ruiz gedachte dem Verstorbenen ebenfalls. Nach seinem ersten Treffer beim 6:0-Kantersieg gegen Villarreal formte er mit seinen Händen die Zahl neun und zeigte anschließend in den Himmel.

Auch am Mittwoch wird die Champions League im Zeichen der Trauer stehen. Real-Madrid-Star Eduardo Camavinga richtete bereits im Vorfeld emotionale Worte an die Angehörigen: "Bevor wir beginnen, möchte ich der Familie von Jesús de Miguel eine herzliche Umarmung senden. Heute ist für die Fußballwelt ein sehr trauriger Tag."