i Yanik Spalt zeigte gegen Galatsaray auf. IMAGO/STEINSIEK.CH Einer für das Nationalteam? "Riesenspiel!" – ÖFB-Talent begeistert bei CL-Debüt Yanik Spalt lief bei der 0:2-Niederlage von Stuttgart gegen Galatasaray erstmals in der Champions League auf und begeisterte mit einer guten Leistung. Von Sport Heute 04.11.2026, 07:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Trotz der ersten Niederlage in der laufenden Champions-League-Saison gab es beim VfB Stuttgart einen Grund zur Freude. ÖFB-Legionär Yanik Spalt feierte beim 0:2 gegen Galatasaray Istanbul sein Debüt in der Königsklasse und überzeugte dabei auf ganzer Linie.

Der 21-jährige Österreicher kam dabei völlig unerwartet zu seinem Einsatz. Nachdem Mittelfeld-Routinier Atakan Karazor bereits in der ersten Hälfte angeschlagen ausgewechselt werden musste, schickte Trainer Sebastian Hoeneß den gebürtigen Bludenzer aufs Feld.

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Spalt nutzte seine Chance und lieferte trotz der Niederlage eine starke Vorstellung ab. Insgesamt stand der ÖFB-U21-Teamspieler 72 Minuten auf dem Platz, brachte 25 seiner 29 Pässe zum Mitspieler und gewann die Hälfte seiner sechs Bodenzweikämpfe. Kurz vor der Pause sah er nach einem Foul an Doppeltorschütze Aleksey Batrakov die Gelbe Karte.

Nach dem Schlusspfiff gab es ein dickes Lob vom Trainer. "Spalti hat ein Riesenspiel gemacht. Er hat sein Herz in die Hand genommen und abgezockt wie ein Alter gespielt", schwärmte Hoeneß gegenüber dem "kicker".

Der Mittelfeldspieler wechselte 2023 von der AKA Vorarlberg in den Nachwuchs der Stuttgarter. Im vergangenen September feierte er sein Bundesliga-Debüt, zuletzt kam er hauptsächlich für die zweite Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz.

Nach seinem starken Auftritt in Istanbul könnte sich das nun ändern. "Er hat sich heute definitiv für weitere Einsätze beworben", stellte Hoeneß klar. Auf Nationalteam-Ebene wurde der Vorarlberger für den kommenden Lehrgang der U21 nominiert.