i Didi Kühbauer jubelt. GEPA pictures Linzer hoffen auf Aufstieg "Wunderschön": Kühbauer stolz nach LASK-Gala Der LASK kann sich nach dem souveränen 4:0-Sieg gegen Slovan Bratislava berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen in der Champions League machen. Von Sport Heute 04.11.2026, 09:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine magische Champions-League-Nacht in Linz! Der LASK fertigte Slovan Bratislava mit 4:0 ab und stellte damit einen österreichischen Rekord ein. Trainer Didi Kühbauer zeigte sich nach dem Kantersieg begeistert von seiner Mannschaft.

Dabei wäre für die Linzer sogar noch mehr möglich gewesen. Trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen blieb es beim 4:0-Erfolg. Damit egalisierten die Athletiker den bisher höchsten Sieg einer österreichischen Mannschaft in der Königsklasse. Red Bull Salzburg hatte 2019 gegen KRC Genk mit 6:2 gewonnen.

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Kühbauer störte sich allerdings nicht an den vergebenen Möglichkeiten. "Ich nehme das 4:0 gerne, es war ein Riesenunterschied", erklärte der 54-Jährige nach dem Schlusspfiff zufrieden.

Während der sensationelle 3:2-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon noch als Überraschung galt, gingen die Linzer gegen Bratislava als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle wurde die Mannschaft eindrucksvoll gerecht.

"Jeder hat den Sieg vor dem Spiel erwartet. Dass die Jungs es so gut machen, ist wunderschön", schwärmte Kühbauer von der Leistung seiner Spieler. Mit dem zweiten Champions-League-Sieg in Folge kletterte der LASK nach vier Spieltagen auf den 15. Tabellenplatz und liegt damit auf Kurs in Richtung K.o.-Phase.

Besonders stolz zeigte sich Kühbauer auch darüber, dass seine Mannschaft erneut wichtige Punkte für Österreich sammeln konnte. "Es ist für den österreichischen Fußball ganz gut, wenn man wieder Punkte macht. Es ist sehr befriedigend heute", so der LASK-Coach.