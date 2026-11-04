i Der neue Lamborghini von Hugo Ekitike. Screenshot/ Imago Neues Spielzeug 750.000 Euro! Liverpool-Star gönnt sich Luxus-Lambo Hugo Ekitike vom Liverpool FC gönnt sich einen Lamborghini. Der Preis für das Auto sorgt für Aufsehen. Von Sport Heute 04.11.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Luxus pur bei Liverpool-Star Hugo Ekitiké! Der französische Stürmer hat sich ein neues Spielzeug gegönnt und dafür tief in die Tasche gegriffen. Satte 750.000 Euro soll sein neuer Lamborghini kosten.

Das sündhaft teure Schmuckstück wurde dem Fußball-Profi direkt vor die Haustür geliefert. Damit bekommt die ohnehin schon beeindruckende Autosammlung des Liverpool-Kickers weiteren Zuwachs.

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Für den Angreifer darf es offenbar auch abseits des Fußballplatzes etwas Besonderes sein. Mit dem neuen Lamborghini im Wert einer Dreiviertelmillion Euro setzt Ekitiké jedenfalls ein ordentliches Luxus-Statement.

Sportlich läuft es bei Ekitike eher bescheiden. Nach seinem Achillessehnenriss befindet er sich noch in Reha. Eine Rückkehr auf den Platz wird frühestens am Saisonende erwartet.