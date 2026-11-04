i Die Fans trauern um ihren Stürmer. IMAGO/PGS Photo Agency Nach Foul gestorben Nach Todesdrama: Emotionaler Abschied von Stürmer Nach dem tragischen Tod von Fußball-Profi Jesús de Miguel versammelten sich zahlreiche Fans vor dem Stadion von Teneriffa. Von Sport Heute 04.11.2026, 11:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Emotionale Szenen auf Teneriffa! Nach dem tragischen Tod von Fußball-Profi Jesús de Miguel versammelten sich zahlreiche Fans vor dem Stadion des spanischen Zweitligisten CD Teneriffa, um Abschied von ihrem Stürmer zu nehmen. Der 30-Jährige war am Dienstag nach einem schweren Zusammenprall auf dem Spielfeld verstorben.

Die Anhänger legten Blumen und Kränze vor dem Stadion nieder, zündeten Kerzen an und gedachten ihrem verstorbenen Spieler. Viele Fans konnten ihre Tränen nicht zurückhalten, andere saßen mit gesenkten Köpfen vor der Gedenkstätte.

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De Miguel war am Montag im Zweitliga-Duell gegen den FC Andorra in der Nachspielzeit heftig mit Torhüter Jesús Owono (25) zusammengestoßen. Der Angreifer blieb regungslos auf dem Rasen liegen und musste von Rettungskräften versorgt werden.

Auf dem Weg ins Krankenhaus erlitt der Spanier einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. In der Nacht verschlechterte sich sein Zustand dramatisch. Am Dienstagmorgen um 8 Uhr verstarb de Miguel im Universitätsklinikum Nuestra Señora de Candelaria.

Sein Verein bestätigte die traurige Nachricht mit einer emotionalen Trauerbotschaft und bat darum, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Der Stürmer war erst im Sommer 2025 nach Teneriffa gewechselt und hatte in 36 Pflichtspielen elf Treffer erzielt.

Besonders bewegend waren die Szenen an der Gedenkstätte. Als auf der Kanareninsel Regen einsetzte, erklärte ein Fan laut der spanischen "Marca": "Der Regen kam für Jesús."

Auch die internationale Fußballwelt zeigte sich erschüttert. Der spanische Verband sagte sämtliche angesetzten Pokalspiele ab. In der Champions League gedachten die Mannschaften dem Verstorbenen mit einer Schweigeminute und trugen Trauerflor.

Zahlreiche Fußballstars, darunter Gerard Piqué, bekundeten ebenfalls ihre Anteilnahme. Besonders schwer traf die Tragödie die Mitspieler von de Miguel, die den schrecklichen Vorfall auf dem Platz hautnah miterleben mussten.