i Robert Ljubicic GEPA pictures Alle Bewertungen Diese LASK-Star glänzten bei der Champions-League-Gala Der LASK lässt seine Fans nach einer magischen Nacht auf der Gugl vom Aufstieg in der Champions League träumen. Wer die besten Spieler waren. Von Sport Heute 04.11.2026, 10:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

4:0! Der LASK feierte am Dienstagabend gegen Slovan Bratislava den zweiten Sieg im vierten Spiel der Champions-League-League. Österreichs Doublesieger spielte auf der Gugl groß auf.

Bundesliga Rekordspieler i ?

Kasper Jörgensen (19., 37.), Robert Ljubicic (44.) und Samuel Adeniran (48.) schossen den LASK auf Zwischenplatz 15 in der Gesamttabelle von allen 36 Teams. 24 Mannschaften qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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Wer waren die schwarz-weißen Väter des Heimsiegs unter Flutlicht? Hier die Spielerbewertungen im Überblick:

Der LASK ließ sogar noch Chancen auf einen höheren Sieg aus. Trainer Didi Kühbauer wollte aber nicht hadern: "Ich nehme das 4:0 gerne, es war ein Riesenunterschied."

Während der sensationelle 3:2-Auswärtssieg gegen Sporting Lissabon noch als Überraschung galt, gingen die Linzer gegen Bratislava als Favorit ins Spiel. Dieser Rolle wurde die Mannschaft eindrucksvoll gerecht.

"Jeder hat den Sieg vor dem Spiel erwartet. Dass die Jungs es so gut machen, ist wunderschön", schwärmte Kühbauer von der Leistung seiner Spieler.

Besonders stolz zeigte sich Kühbauer auch darüber, dass seine Mannschaft erneut wichtige Punkte für Österreich sammeln konnte. "Es ist für den österreichischen Fußball ganz gut, wenn man wieder Punkte macht. Es ist sehr befriedigend heute", so der LASK-Coach.