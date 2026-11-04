i Yusuf Demir und sein Bruder Furkan Demir. GEPA pictures Langfristig in Wien Yusuf Demir verlängert nach Derby-Triumph bei Rapid Yusuf Demir soll sich mit Rapid auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt haben. Von Sport Heute 04.11.2026, 15:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Star-Angreifer Yusuf Demir steht offenbar vor einer langfristigen Vertragsverlängerung beim österreichischen Rekordmeister. Wie die "Krone" berichtet, haben sich der 23-jährige Offensivspieler und die Hütteldorfer bereits geeinigt.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus. Zuletzt sollen wieder Scouts zahlreicher europäischer Klubs im Allianz Stadion gewesen sein.

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Bundesliga Rekordspieler i ?

Demir spielt bislang eine starke Saison. Der frühere Barcelona-Legionär hält bei 13 Torbeteiligungen und ist aus der Rapid-Offensive kaum wegzudenken. Im Wiener Derby erzielte er am Sonntag per Elfmeter das entscheidende 1:0. ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick setzte ihn zuletzt auf die Abrufliste für das Nationalteam.

Nach schwierigen Stationen bei Galatasaray und Basel hatte sich Demir bei seinem Herzensverein zurückgekämpft. Rapid-Trainer Johannes Hoff Thorup hatte vom Offensivkünstler Veränderungen eingefordert. Mittlerweile ist er aus der Startelf des Dänen nicht mehr wegzudenken.

Finanziell dürfte sich die Verlängerung für Demir jedenfalls auszahlen. Bei seiner Rückkehr im Februar war er laut Bericht noch mit einem Monatsgehalt von rund 1.500 Euro ausgestattet worden.

Nun könnte er zu den Topverdienern im Rapid-Kader aufsteigen. Der Klub wollte ursprünglich zumindest die Vertragsoption bis 2027 ziehen, dürfte seinen Leistungsträger jetzt aber deutlich länger binden.