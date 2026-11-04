i BalInés García and Lamine Yamal IMAGO/ABACAPRESS Spanische Influencerin Unglaubliche Zahl! Yamal-Freundin knackt Schallmauer Inés García steht an der Seite von Lamine Yamal im Rampenlicht. Die 21-Jährige arbeitet mit Luxusmarken, bekommt aber auch viel Hass ab. Von Sport Heute 04.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich! Beim diesjährigen Ballon d’Or posierte Spanien-Star Lamine Yamal mit seiner Freundin Inés García für die Kameras. Die Beziehung mit dem Fußballer macht die 21-Jährige immer bekannter – doch die Aufmerksamkeit hat auch ihre Schattenseiten.

Seit der diesjährigen WM wird die Spanierin mit Yamal in Verbindung gebracht. Im Sommer unterstützte sie ihn bei den Turnieren und feierte mit ihm Spaniens Weltmeistertitel. Öffentlich gemacht hatten die beiden ihre Liebe im Mai 2026 bei der Saisonabschlussfeier des FC Barcelona. Kennengelernt haben sie sich über Social Media.

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Auf Instagram ist Garcías Fangemeinde enorm gewachsen. Vor der Weltmeisterschaft folgten ihr rund eine Million Menschen, mittlerweile sind es mehr als fünf Millionen.

Die Content-Creatorin teilt auf Instagram und TikTok vor allem Mode-, Beauty-, Reise- und Lifestyle-Inhalte. Dazwischen gibt es auch gemeinsame Schnappschüsse mit ihrem berühmten Freund. Beruflich arbeitet sie mit Marken wie Bulgari, Alo und Yves Saint Laurent zusammen. Laut ihrer Talent-Agentur studiert sie außerdem Kommunikation und Modemanagement.

Über ihre Herkunft ist wenig bekannt. García stammt aus Sevilla, ihre Familie soll laut dem Magazin "Forbes" in der Provinz Toledo leben.

Zwei Welpen sorgen für Glück

Privat freuen sich García und Yamal über tierischen Zuwachs: Zwei Golden-Retriever-Welpen gehören nun zu ihrem Alltag. Vor rund zwei Wochen teilte die Influencerin eine Bildstrecke mit den Hunden und schrieb dazu: "Unsere ersten Tage mit den Babys, ich könnte nicht glücklicher sein".

Anfeindungen im Netz

Neben Millionen Followern gibt es allerdings auch jede Menge Missgunst. Unter Videos der 21-Jährigen finden sich Kommentare wie "Wieso sieht sie immer so genervt aus?", "Er wird schnell eine Neue finden" und "Ich mag sie einfach nicht".

Während der WM wurde García zudem als "Gold Digger" bezeichnet. Der Vorwurf: Sie habe es nur auf das Geld und den Ruhm des Fußballstars abgesehen.