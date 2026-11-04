i Die Austria-Fans halten zu ihren "Veilchen". GEPA pictures Schallmauer geknackt Katastrophen-Start, aber Fans stürmen zur Austria Die Wiener Austria zählt zum ersten Mal in ihrer 115-jährigen Geschichte mehr als 10.000 Fans – trotz sportlich enttäuschenden Zeiten. Von Sport Heute 04.11.2026, 15:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Elf Runden, acht Niederlagen, Derby-Heimpleite, vorletzter Platz, Cup-Aus – die Austria durchlebt eine Katastrophen-Saison. Trainer Stephan Helm musste gehen, aktuell sitzt Maximilian Uhlig am sportlichen Ruder.

Trotz Talfahrt haben die "Veilchen" am Mittwoch Positives zu vermelden. Der Klub freut sich erstmals in der 115-jährigen Vereinsgeschichte über 10.000 Mitglieder. Damit hat sich die Anzahl innerhalb der letzten fünf Jahre vervierfacht. Besonders Kinder und Jugendliche sind im Vormarsch – im Alter von 0 bis 18 Jahren zählt die Austria bereits 2.413 Mitglieder.

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Präsident Kurt Gollowitzer: "Ich möchte mich an dieser Stelle bei jedem einzelnen Mitglied herzlich für die Treue und die Unterstützung bedanken – gerade auch in nicht immer einfachen Zeiten. Die Zahl 10.000 macht uns stolz und ist für uns auch ein Auftrag, in allen Bereichen noch besser zu werden."

Wirtschaftsvorstand Harald Zagiczek sagt: "Die Erlöse aus den Mitgliedschaften fließen zu 100 Prozent in den Nachwuchs- und Akademiebereich. Damit leisten unsere Mitglieder einen wichtigen Beitrag dazu, dass wir unseren Weg, verstärkt auf Eigengewächse zu setzen, konsequent weitergehen können."

Eine "außerordentliche Mitgliedschaft" kostet für Erwachsene 85 Euro pro Saison. Kinder, Jugendliche und Senioren zahlen weniger.