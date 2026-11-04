i Rafael Nadal mit Real-Präsident Florentino Perez Reuters "Will viel beitragen" Real Madrid holt Tennis-Ikone Nadal an Bord Rafael Nadal könnte bei Real Madrid eine neue Rolle übernehmen. Der Klub will die Tennis-Legende in den Vorstand holen – die Abstimmung folgt noch. Von Sport Heute 04.11.2026, 17:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Tennisplatz in die Führungsetage der "Königlichen"? Rafael Nadal könnte bald dem Vorstand von Real Madrid angehören. Wie der Klub mitteilt, hat der Vorstand beschlossen, den Vorschlag zur Abstimmung vorzulegen.

Der 40-jährige Spanier ist bereits Ehrenmitglied von Real. Nun soll der 22-fache Grand-Slam-Sieger auch an der Gegenwart und Zukunft des Vereins mitwirken.

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Die "Königlichen" schreiben in ihrer Aussendung: "Für Real Madrid und die gesamte Gemeinschaft ist es ein Grund zu großem Stolz, dass eine Persönlichkeit von solchem sportlichen und menschlichen Format Teil unseres Vorstands wird und in dieser verantwortungsvollen Position zur Gegenwart und Zukunft unseres Vereins beiträgt."

Neben seinen sportlichen Erfolgen hebt der Klub auch Nadals persönliche Qualitäten hervor: "Sein Talent, sein unermüdlicher Wille zur ständigen Verbesserung, seine Opferbereitschaft, sein Wettbewerbsgeist, seine Bescheidenheit, sein Respekt gegenüber Gegnern und Mitspielern sowie sein solidarisches Engagement machen ihn zu einem Vorbild – sowohl auf als auch abseits des Sportplatzes. All diese Werte sind fest in der Identität von Real Madrid verankert."

Die Tennis-Legende ist bereit für die mögliche neue Aufgabe. Nadal erklärt: "Ich habe diesen Vorschlag mit großer Begeisterung, Lernbereitschaft und dem Wunsch angenommen, so viel wie möglich beizutragen."

Ob der Spanier tatsächlich in den Vorstand einzieht, entscheidet die noch ausstehende Abstimmung.

In der spanischen Liga belegt Real nach elf Runden Rang drei, drei Zähler fehlen auf Spitzenreiter Barcelona, einer auf Lokalrivale Atletico.