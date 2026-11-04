i Bayern-Toptalent Lennart Karl. IMAGO/ZUMA Press Wire Klartext von Hummels Provokanter Bayern-Jubel: "Verbiete ich meinem Sohn" Lennart Karl stand zuletzt öffentlich in der Kritik, netzte aber in der Champions League. Danach folgte ein durchaus provokanter Jubel des Talents. Von Sport Heute 04.11.2026, 16:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bayern-Juwel Lennart Karl (18) sorgt für Wirbel! Beim 2:0-Erfolg der Münchner in der Champions League gegen Atletico Madrid erzielte der Jungstar das wichtige Führungstor. Doch sein anschließender Jubel stößt Ex-Bayern-Profi Mats Hummels sauer auf. Der Weltmeister von 2014 findet deutliche Worte.

"Den sehen wir viel zu oft mittlerweile", kritisiert Hummels als Experte bei Prime Video. Gemeint ist Karls provokante Geste nach dem Treffer. Der 18-Jährige hielt sich beide Hände neben die Ohren und imitierte damit offenbar plappernde Münder. Eine mögliche Botschaft an seine Kritiker.

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Hummels wird deutlich

Besonders deutlich wird Hummels, als er über seinen eigenen Nachwuchs spricht. "Mein Sohn ist acht. In den Spielen von seiner Mannschaft sehe ich schon Kinder diesen Jubel machen", erzählt der ehemalige Innenverteidiger. Dann folgt seine klare Ansage: "Meinem Sohn verbiete ich den Jubel."

Für Hummels gehört Kritik zum Leben eines Fußballprofis dazu – gerade in einem Geschäft, in dem die Spieler viel Geld verdienen. Die Geste des Bayern-Youngsters sieht er deshalb kritisch. Ob Karl damit tatsächlich auf die jüngsten öffentlichen Vorwürfe gegen ihn reagieren wollte, ist allerdings nicht bekannt.

Kritik von Hoeneß, Eberl

An möglichen Adressaten würde es nicht mangeln. Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte zuletzt ein "ernstes Gespräch" mit Karl angekündigt und erklärt: "Er ist noch lange kein Superstar, junge Spieler brauchen Demut." Auch Sportvorstand Max Eberl sprach von einem "Leistungsloch und dem einen oder anderen Fehltritt". Karls Berater Michael Ballack verteidigte den Youngster daraufhin öffentlich. Immer wieder steht seine öffentliche Darstellung, auch in Social Media gemeinsam mit seiner Partnerin Zoe Käppele, einer Influencerin, am Pranger.

Nach dem Sieg in Madrid wollte Eberl von der Jubel-Debatte nichts wissen. Er habe die Geste "ehrlicherweise gar nicht gesehen", erklärte der Bayern-Boss. Stattdessen lobte er Karls Einsatz: Der 18-Jährige sei "unfassbar fleißig gewesen" und habe sich mit seinem Tor belohnt. Sportlich lieferte Karl jedenfalls die passende Antwort: Er eroberte gegen Atlético den Ball von Robin Le Normand und lupfte ihn über Torhüter Jan Oblak ins Netz. Für Gesprächsstoff sorgte danach aber vor allem sein Jubel.