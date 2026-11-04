i Fenerbahce bejubelt den Sieg gegen Liverpool. IMAGO/Anadolu Agency CL-Überraschung Fenerbahce schlägt Liverpool, Real rettet sich spät Der FC Liverpool hat sich einen Umfaller in der Champions League geleistet. Die Reds verloren bei Fenerbahce Istanbul mit 2:3. Von Sport Heute 04.11.2026, 20:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besser machte es Real Madrid nach einer echten Zitterpartie. Die "Königlichen" gewannen bei LASK-Bezwinger AEK Athen dank eines ganz späten Treffers durch Federico Valverde noch mit 3:2 (90+2.).

Liverpool-verliert in Fenerbahce

In Istanbul hatte Liverpool schnell das Kommando übernommen. Es dauerte aber bis zur 25. Minute, bis Troy Nyoni die Briten in Front brachte, aus kurzer Distanz abstaubte. Die Antwort der Elf von Interimstrainer Dirk Kuyt in dessen letztem Spiel folgte beinahe postwendend. Doch Irfan Can Kahveci knallte den Ball aus fünf Metern im Gegenzug an die Latte (26.). Nach dem Freistoß von Mason Greenwood zappelte der Ball dann aber im Netz (29.), Jeremy Jacquet hatte den Ball unhaltbar abgefälscht.

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Mit dem Treffer von Alexander Isak in der 69. Minute gingen die Reds dann wieder in Führung. Der Stürmer nickte aus kurzer Distanz die Flanke von Cody Gakpo in die Maschen (69.). Doch Archie Brown glich sofort wieder aus (73.). Und in der 79. Minute kam es noch dicker für die Engländer. Denn da köpfte Vedat Muriqi die Türken zum 3:2-Sieg.

Liverpool gab damit im dritten Spiel erstmals Punkte ab, hält nun bei neun Zählern und liegt trotzdem auf Aufstiegskurs, während Fenerbahce nun fünf Zähler auf dem Konto hat.

Real dreht das Spiel spät

In der griechischen Hauptstadt Athen musste das Star-Ensemble von Real Madrid früh einem Rückstand nachlaufen. Denn Abdoubakary Koita ließ in der zwölften Minute Linksverteidiger Marc Cucurella mit einem Haken stehen, traf zum 1:0 für die Gastgeber. Nach einer halben Stunde hatten die Spanier aber ausgeglichen, Jude Bellingham sehenswert mit der Ferse genetzt (32.). Schon zuvor zählte der vermeintliche Ausgleich wegen einer Abseitsstellung des englischen Teamspielers nicht (28.).

Die "Königlichen" erhöhten nach dem Seitenwechsel die Schlagzahl. Doch Cucurella verpasste in der 55. Minute den Ausgleich, schoss Lazaros Rota an. Das rächte sich, als Stavros Pilies in der 75. Minute die Griechen sensationell in Front schoss – 2:1. Kylian Mbappe sorgte drei Minuten später dann für den Ausgleich (78.), verpasste mit einem späten Lattentreffer dann den dritten Treffer (86.). Der gelang Valverde spät (90+2.), der Real-Druck machte sich bezahlt. Athens Koita hatte nach dem Schlusspfiff noch Rot gesehen.

Real hält damit beim Punktemaximum von zwölf Zählern und ist vorerst Zweiter, AEK bleibt bei drei Zählern.