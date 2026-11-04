i Como schießt Lens mit 9:1 aus dem Stadion. Reuters Rekord-Sieg in CL 9:1! Como nimmt Lens und ÖFB-Ass auseinander Ein historisches Schützenfest in der Champions League. Como schoss Lens mit ÖFB-Ass Samson Baidoo mit 9:1 aus dem Stadion. Von Sport Heute 04.11.2026, 22:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Borussia Dortmund hat derweil einen knappen 2:1-Erfolg gegen Betis Sevilla eingefahren. Manchester City rang RB Leipzig mit 3:2 nieder, Erling Haaland erzielte den entscheidenden Treffer.

Rekord-Pleite für Baidoo

Eine Rekord-Niederlage kassierte RC Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo in der Innenverteidigung. Die Franzosen kamen gegen das italienische Sensationsteam Como mit 1:9 unter die Räder – die höchste Pleite der "Königsklassen"-Geschichte. Tasos Douvikas (7., 32., 57.) schnürte dabei einen Dreierpack. Auch Nico Paz (40.), Lucas da Cunha (47.), Marc Oliver Kempf (53.), Mattia Liberali (62.), Martin Baturina (69.) und Matteo Papaccioli (90+1.) trafen und schossen Como mit neun Punkten auf Rang neun vor. Lens ist mit 33 Zählern Tabellen-33.

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Haaland-Siegtreffer gegen Leipzig

City suchte in Leipzig schnell die Offensive. Doch Rayan Cherki (9.) verzog. Auf der Gegenseite verpassten ÖFB-Legionär Christoph Baumgartner und Antonio Nusa in einer Doppelchance die Führung (15.). Den Abschluss von David Raum konnte Matheus Nunes noch blocken (18.). Und nach einer halben Stunde war es wieder Baumgartner, der es mit einem Schlenzer probierte, das Tor nur knapp verfehlte (30.).

Diese Österreicher gewannen die Champions League i ?

Danach wurde City wieder stärker. Erst verpasste noch Phil Foden (36.), dann brachte Castello Lukeba die Engländer mit einem Eigentor in Führung (37.), grätschte die scharfe Hereingabe von Nico O’Reilly noch über die Linie. Doch die Bullen-Antwort folgte kurz nach Wiederbeginn durch einen Geniestreich von Ridle Baku, der über rechts aufzog und sah, dass Gigi Donnarumma im City-Tor auf eine Hereingabe spekulierte, das kurze Eck aufmachte. Genau das nützte der Rechtsverteidiger dann eiskalt aus – 1:1 (49.).

Enzo Fernandez nickte in der 58. Minute zum 2:1 für die Engländer ein, ehe Nusa nur drei Minuten später erneut ausglich – 2:2 (61.). Dann hatte Erling Haaland seinen großen Auftritt und sorgte für das 3:2 der Citizens. Die nun bei neun Punkten aus drei Spielen halten und Siebter sind. RB Leipzig bleibt mit drei Pünktchen auf Rang 31. ÖFB-Star Baumgartner wurde in der 57. Spielminute ausgetauscht, Nicolas Seiwald kam in der 74. Spielminute ins Spiel.

BVB ringt Betis Sevilla nieder

Dortmund musste gegen Betis Sevilla ohne den kurzfristig erkrankten Marcel Sabitzer auskommen. Und nach gut einer halben Stunde ohne Stürmer-Star Serhou Guirassy, der liegen geblieben war, ausgetauscht werden musste (34.). Zuvor hatte Daniel Svensson die BVB-Führung auf dem Fuß, doch Alvaro Valles parierte großartig (21.). Das vermeintliche Führungstor der Andalusier durch Antony zählte in der 14. Minute wegen einer vorangegangenen Abseitsstellung nicht.

Fabio Silva brachte den BVB dann in der 49. Minute in Führung, der für Guirassy eingetauschte Konstantinos Karetsas stellte dann auf 2:1 für den BVB (72.). Dazwischen hatte Aitor Ruibal nach einem haarsträubenden Ballverlust von Waldemar Anton im Aufbau zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen (67.). Dortmund ist mit neun Punkten Tabellen-Zwölfter, Betis liegt punktegleich davor. ÖFB-Legionär Carney Chukwuemeka kam in der 75. Minute ins Spiel.

Arsenal schlug Slavia Prag dank Treffern von Noni Madueke (9.) und Viktor Gyökeres (38.) mit 2:1, Wiktor Nowak verkürzte spät (90.). Die Gunners sind mit zehn Punkten Tabellen-Dritter. Porto fertigte Napoli unerwartet deutlich mit 4:1 ab, Brügge siegte bei PSV Eindhoven mit 2:1.