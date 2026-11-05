i Christoph Baumgartner ist wieder da. IMAGO/DeFodi Images Champions League am Mittwoch Rekord-Pleite für ÖFB-Star - City zu stark für Leipzig Während Como mit einem 9:1-Kantersieg einen Rekord aufstellt, jubeln Arsenal und Dortmund – Leipzig muss hingegen eine bittere Pleite hinnehmen. Von Sport Heute 05.11.2026, 07:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein verrückter Abend in der Champions League! Während Arsenal und Porto Siege feierten, sorgte Como für eine historische Sensation. Die Italiener schossen RC Lens mit 9:1 ab und stellten damit einen neuen Rekord in der Königsklasse auf. Bei Lens spielte ÖFB-Legionär Samson Baidoo in der Inneverteidigung durch. Auch Borussia Dortmund durfte jubeln, RB Leipzig musste hingegen eine bittere Niederlage hinnehmen.

Die Mannschaft von Cesc Fàbregas erwischte in Frankreich einen Traumstart. Anastasios Douvikas traf doppelt, Nico Paz erhöhte noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel machten Lucas da Cunha, Marc-Oliver Kempf, erneut Douvikas und Samuele Liberali das Debakel für Lens perfekt. Nach dem Ehrentreffer durch Ruben Aguilar legten die Italiener noch zweimal nach und feierten einen historischen 9:1-Erfolg.

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Auch Arsenal durfte jubeln. Die Londoner setzten sich bei Slavia Prag mit 2:1 durch. Noni Madueke und Viktor Gyökeres brachten die Gäste mit 2:0 in Führung. Slavia gelang in der Schlussphase nur noch der Anschlusstreffer.

Einen deutlichen Sieg feierte der FC Porto. Die Portugiesen bezwangen Napoli mit 4:1. Jan Bednarek brachte die Hausherren in Führung, Scott McTominay glich aus. Nach der Pause sorgten Veiga, Jakub Kiwior und Samu per Elfmeter für den klaren Erfolg.

Alle Ergebnisse im Überblick: Fenerbahce - Liverpool: 3:2 AEK Athen - Real Madrid: 2:3 Dortmund - Real Betis: 2:1 Porto - Napoli: 4:1 PSV - Club Brügge: 1:2 Leipzig - Man City: 2:3 Slavia Prag - Arsenal: 1:2 Lens - Como: 1:9 Viking - Sabah: 4:1

Eine Überraschung gab es in Eindhoven. Die PSV musste sich Club Brügge mit 1:2 geschlagen geben. Nicolò Tresoldi brachte die Belgier in Führung, Sano glich aus. Carlos Forbs erzielte schließlich den Siegtreffer für die Gäste.

Auch Borussia Dortmund durfte einen wichtigen Erfolg feiern. Der BVB setzte sich vor 81.365 Zuschauern mit 2:1 gegen Betis Sevilla durch. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung von Serhou Guirassy brachte Fabio Silva die Dortmunder in der 49. Minute in Führung.

Aitor Ruibal gelang in der 67. Minute der Ausgleich, doch nur fünf Minuten später schlug Konstantinos Karetsas zu. Der junge Grieche, der erst zwei Monate zuvor auf dem Spielfeld zusammengebrochen war, erzielte mit einem präzisen Linksschuss den Siegtreffer. Dortmund hält damit bei drei Siegen aus vier Spielen.

Weniger Grund zum Jubeln hatte RB Leipzig. Die Sachsen mussten beim Startelf-Comeback von ÖFB-Star Christoph Baumgartner Manchester City trotz einer starken Vorstellung mit 2:3 geschlagen geben. Nach zuletzt drei Pflichtspielsiegen in Folge hielt Leipzig gegen den englischen Spitzenklub lange gut mit.

Superstar Erling Haaland war über weite Strecken kaum zu sehen. Doch ausgerechnet der Norweger avancierte in der Schlussphase zum Matchwinner und besiegelte die bittere Niederlage der Leipziger.