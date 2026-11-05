i Christoph Baumgartner IMAGO/Jan Huebner Niederlage gegen Man City "Sehr enttäuscht" - Baumgartner nach Startelf-Comeback Christoph Baumgartner ist zurück in der Startelf bei RB Leipzig. Doch gegen Manchester City müssen sich die Sachsen geschlagen geben. Von Sport Heute 05.11.2026, 07:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bitterer Champions-League-Abend für RB Leipzig! Die Sachsen mussten sich Manchester City trotz einer starken Leistung mit 2:3 geschlagen geben. Besonders die beiden ÖFB-Legionäre Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner haderten nach dem Schlusspfiff mit den vergebenen Punkten.

Dabei zeigte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis gegen den englischen Spitzenklub einen mutigen Auftritt. Gleich zweimal kämpften sich die Leipziger nach einem Rückstand zurück. Auf das Eigentor von Castello Lukeba (37.) antwortete Ridle Baku (49.), den erneuten Rückstand durch Enzo Fernandez (58.) glich Antonio Nusa (61.) aus.

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Doch in der 78. Minute schlug ausgerechnet Erling Haaland zu. Der Norweger drückte einen Querpass über die Linie und besiegelte damit die bittere 2:3-Niederlage der Hausherren.

"Sehr schade, dass wir das 2:3 kassiert haben. Wir haben City vor Probleme gestellt. Wir hätten uns mehr verdient gehabt", ärgerte sich Seiwald nach der Partie. Auch Baumgartner war enttäuscht: "Am Ende hat uns die Cleverness gefehlt. Wenn du so ein ordentliches Spiel machst, dann musst du auf jeden Fall was mitnehmen. Zumindest einen Punkt."

Besonders bitter: Leipzig hatte City über weite Strecken gut im Griff. "Wenn man sieht, wie wir Haaland über weite Strecken kontrollieren und er am Ende trotzdem den Ball über die Linie drückt", haderte Baumgartner mit dem entscheidenden Gegentreffer.

Für den 26-jährigen ÖFB-Star gab es dennoch einen persönlichen Lichtblick. Nach seiner schweren Oberschenkelverletzung stand Baumgartner erstmals wieder in der Startelf und zeigte sich mit seiner körperlichen Verfassung zufrieden.

"Ich habe mich körperlich sehr gut gefühlt und glaube auch ein ordentliches Spiel gemacht. Es hat viel Spaß gemacht und war ein gutes Zeichen, dass mein Körper auch wieder bereit ist für solche intensiven Spiele gegen die besten der Welt", erklärte der Offensivspieler.

Die Enttäuschung überwog allerdings: "Aber wie es mir heute geht, ist eigentlich völlig egal. Ich hätte viel lieber Punkte mitgenommen. Deshalb bin ich sehr enttäuscht."

Für Leipzig wird die Situation in der Königsklasse zunehmend brenzlig. Nach drei Niederlagen aus vier Spielen geraten die Sachsen im Kampf um die Top 24 unter Druck. Gegen Manchester United, Feyenoord Rotterdam, Shakhtar Donezk und RC Lens müssen nun dringend Punkte her.

Bereits am Samstag bietet sich Leipzig in der Bundesliga gegen den FC Augsburg die nächste Gelegenheit, wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.