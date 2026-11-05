Diese Sender zeigen die Spiele von Sturm und Salzburg

Es geht wieder rund für die österreichischen Vertreter in der Europa League!
Red Bull Salzburg muss in der frühen Partie ab 18:45 Uhr in Belgien gegen Anderlecht bestehen. Die Bullen liegen mit vier Punkten auf Rang 21 der Tabelle in der Europa League. Mit einem Sieg könnten sie einen riesigen Sprung in Richtung Play-off machen.
Ähnlich sieht es beim SK Sturm aus. Die Grazer haben nach dem sensationellen 1:0-Erfolg gegen Olympique Marseille ebenfalls vier Zähler auf ihrem Konto. Die Steirer liegen aber aufgrund der besseren Tordifferenz auf dem 19. Rang in der Europa-League-Tabelle. Bei einem Sieg gegen Celje aus Slowenien (ab 21 Uhr) wären sie dem Play-off sehr nahe.
Doch wer zeigt die Spiele der österreichischen Vertreter im TV? Wer das Spiel von Red Bull Salzburg gegen Anderlecht verfolgen möchte, muss beim Streaming-Anbieter "Canal+" einschalten. Die Vorberichterstattung startet um 18 Uhr.
Wer das Spiel des SK Sturm gegen Celje verfolgen will, hat zwei Möglichkeiten. Wie gewohnt überträgt Sky Sport Austria die Partie der "Schwoarzen", aber auch im Free-TV gibt es die Möglichkeit, das Spiel zu verfolgen: ServusTV zeigt das Spiel live. Die Vorberichte starten um 20:15 Uhr.