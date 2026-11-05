i Samson Baidoo wird kritisiert. GEPA pictures Abrechnung mit ÖFB-Star "Lächerlich" – Baidoo nach 1:9-Debakel in der Kritik Lens verliert mit 1:9 gegen Como und stellt damit einen Negativrekord in der Champions League auf. Im Kreuzfeuer der Kritik steht auch Samson Baidoo. Von Sport Heute 05.11.2026, 10:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach der historischen 1:9-Klatsche gegen Como in der Champions League hagelt es für RC Lens heftige Kritik. Besonders ÖFB-Legionär Samson Baidoo bekommt sein Fett weg. Die französische Sportzeitung "L'Équipe" kennt nach dem Debakel keine Gnade.

"Lächerlich", titelte das Blatt am Donnerstag nach der Blamage des französischen Erstligisten. Lens war gegen die Italiener völlig unter die Räder gekommen und kassierte die höchste Niederlage der Champions-League-Geschichte. Zuvor hatte es lediglich zwei 8:0-Erfolge gegeben.

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Mittendrin: ÖFB-Verteidiger Samson Baidoo. Der 22-Jährige stand über die gesamte Spielzeit auf dem Platz und erwischte wie seine Teamkollegen einen rabenschwarzen Abend. Von der "L'Équipe" erhielt der Innenverteidiger die vernichtende Note 1 – auf einer Skala, bei der 10 die Bestnote ist.

Die gleiche Höchststrafe kassierten auch seine Mitspieler Franjo Ivanovic, Matthieu Udol, Michaël Cuisance und Kyllian Antonio. Auch die Statistik-Website "Sofascore" rechnet mit Samson Baidoo ab und gab ihm die schlechteste Bewertung aller Feldspieler. Sie bewertete ihn mit nur 4,6 von 10 möglichen Punkten. Nur der Goalie von Lens, Robin Risser, wurde mit 3,7 Punkten noch schlechter bewertet.

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Von einer "historischen Demütigung" schrieb die französische Zeitung. Die Niederlage werde vielen der völlig überforderten Spieler wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

Auch sportlich hat das Debakel schwere Folgen. Während Como nach dem Kantersieg auf Platz vier der Champions-League-Tabelle liegt, droht Lens das vorzeitige Aus. Nach vier Spielen hält die Mannschaft von Trainer Yannick Cahuzac bei lediglich drei Punkten. Mit einem Torverhältnis von 4:16 stehen die Franzosen zusätzlich unter Druck.