i Harry Kane IMAGO/PRESSE SPORTS Bleibt er bei Bayern? Entscheidung um Zukunft von Superstar Kane gefallen Harry Kane hat sich entschieden und seinen Vertrag beim FC Bayern vorzeitig verlängert. Von Sport Heute 05.11.2026, 09:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt ist es offiziell! Harry Kane bleibt dem FC Bayern München treu. Der 33-jährige Engländer hat seinen Vertrag beim deutschen Rekordmeister bis 2029 verlängert. Bereits vor dem 2:0-Erfolg gegen Atlético Madrid hatte der Stürmer eine baldige Entscheidung angekündigt.

"Ich fühle mich beim FC Bayern wie zuhause: Ich liebe den Verein, die Fans, die Stadt München – wir haben ein fantastisches Team und in Vincent Kompany einen fantastischen Coach", schwärmte Kane nach seiner Unterschrift. Auch seine Familie fühle sich in München wohl. Sein großes Ziel: weitere Titel mit den Bayern gewinnen.

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Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zeigte sich ebenfalls begeistert. Der Engländer habe seit seiner Verpflichtung 2023 mit seinen Toren und seiner Führungsrolle Außergewöhnliches geleistet. Besonders stolz ist der Klub auf Kanes Entwicklung, die zuletzt mit dem Gewinn des Ballon d’Or gekrönt wurde.

Auch Sportvorstand Max Eberl sieht in der Verlängerung ein wichtiges Signal. Der langfristige Verbleib des Superstars gebe den Münchnern Planungssicherheit und unterstreiche die großen sportlichen Ambitionen des Vereins.

Am Donnerstag um 12:30 Uhr wird Kane bei einer Pressekonferenz an der Säbener Straße über seine Entscheidung sprechen.