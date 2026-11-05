i Cristiano Ronaldo Reuters "Hatte das Privileg" Paukenschlag! Cristiano Ronaldo beendet Team-Karriere Cristiano Ronaldo beendet nach knapp 23 Jahren seine Karriere im portugiesischen Nationalteam. Von Sport Heute 05.11.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Ära geht zu Ende! Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (41) hat seinen Rücktritt aus der portugiesischen Nationalmannschaft bekannt gegeben.

Nach 23 Jahren im Trikot der Seleção zieht der fünffache Weltfußballer einen Schlussstrich. Ronaldo verabschiedet sich als langjähriger Kapitän und Rekordspieler Portugals von der internationalen Fußballbühne.

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Den Rücktritt gab CR7 nun in einem emotionalen Posting auf Instagram bekannt. in einem Video bedankte er sich bei seinen Mitspielern Fans und Unterstützern.

So sagte er unter anderem in den Video: "Danke für jeden Lauf, für jede Umarmung, für jede Diskussion, für jedes Schweigen vor dem Betreten des Spielfelds. Für jeden Sieg, den wir gemeinsam gefeiert haben, und für jede Niederlage, die uns stärker gemacht hat. Ich hatte das Privileg, euer Kapitän zu sein. Aber kein Kapitän geht seinen Weg allein. Und ihr seid ein Teil meiner Geschichte."

Mit zahlreichen Rekorden und unvergesslichen Momenten hat der 41-Jährige die Geschichte des portugiesischen Fußballs geprägt. Nun endet eines der größten Kapitel der Nationalteam-Geschichte. Für das Nationalteam absolvierte er insgesamt 234 Spiele und erzielte dabei 146 Tore.

Zuletzt stritt sich Ronaldo mit Jorge Jesus, dem Trainer der Nationalmannschaft, da dieser den Superstar gegen Norwegen nicht eingewechselt hatte, obwohl er ihm das im Vorfeld versprochen hatte. Danach reiste Ronaldo vom Nationalteam ab. Mit dem Nationalteam konnte er 2016 die Europameisterschaft und zweimal die Nations League gewinnen.