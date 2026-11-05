i Fußball-Star Cristiano Ronaldo tritt aus Portugals Nationalteam zurück. X/Screenshot Rücktritt aus Portugal-Team Ronaldos emotionaler Abschied: "Habe Fehler gemacht" Cristiano Ronaldo hängt die Fußballschuhe an den Nagel – zumindest in Portugals Nationalteam. Mit einem emotionalen Video nahm er Abschied. Von Sport Heute 05.11.2026, 12:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

23 Jahre lang war Ronaldo eine fixe Größe im Team der Portugiesen. Der mittlerweile 41-Jährige lief unglaubliche 234 Mal für Portugal auf, erzielte 146 Tore. Mit dem Team wurde er 2016 Europameister, er gewann auch die Nations League.

Doch nun ist Schluss. Ronaldo hört im Nationalteam auf. Das verkündete der Star-Spieler von Al-Nassr in einem emotionalen Instagram-Video, in dem er eine lange Botschaft vorliest. Nun wolle Ronaldo "die Nummer 7 des Nationalteams zurückgeben", sagte er. Und blickte zurück.

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Er habe Erfolge gefeiert, aber auch Fehler gemacht. Damit meinte der Portugiese wohl auch den Krach der letzten Wochen, als der Star-Spieler plötzlich vom Team abgereist warn, nachdem Trainer Jorge Jesus ihn aufwärmen ließ und dann nicht eingesetzt hatte. Ronaldo enthüllte dann acht Punkte, die der Coach vortragen hätte sollen. Was dieser nicht tat, woraufhin Ronaldo wutentbrannt im Privatjet abreiste, später von Wortbruch sprach. Danach bekam er eine 30-tägige Suspendierung aufgebrummt, genauso wie eine Geldstrafe in der Höhe von 255 Euro.

Nun stehen die nächsten Länderspiele auf dem Programm. Davor sagte Ronaldo aber endgültig "Servus".

Der emotionale Ronaldo-Abschied im Wortlaut

An alle Portugiesinnen und Portugiesen,

der Tag ist gekommen, an dem ich das Trikot mit der Nummer 7 unserer Nationalmannschaft zurückgebe. Ich habe es nie als ausschließlich meines betrachtet. Aber 23 Jahre lang hatte ich das Privileg und die Verantwortung, es zu tragen, es zu verteidigen und es in Stadien auf der ganzen Welt zu repräsentieren.

Heute ist der Moment gekommen, es an die Zukunft weiterzugeben. Es war keine leichte Entscheidung, denn manche Entscheidungen trifft man nicht nur mit dem Kopf. Man trifft sie auch mit dem Herzen.

Ich beende einen Weg, der im August 2003 begonnen und mein Leben für immer verändert hat. Wenn ich zurückblicke und an alles denke, was ich mit der Nationalmannschaft erlebt habe, sehe ich nicht nur Spiele, Tore, Rekorde oder Trophäen. Ich sehe Menschen.

Ich sehe Auswanderer, die sich 90 Minuten lang Portugal ein Stück näher fühlten. Ich sehe Millionen Portugiesen, denen ich nie persönlich begegnet bin, die aber Teil meines Lebens geworden sind. Denn am Ende ist Fußball viel mehr als nur ein Spiel. Fußball, das sind die Menschen.

Während meiner gesamten Karriere in der Nationalmannschaft habe ich versucht, meine Grenzen zu überwinden. Ich wollte gewinnen, ich wollte der Beste sein, ich wollte Geschichte schreiben. Ich habe immer höchste Ansprüche an mich selbst gestellt. Ich wollte immer mehr und habe immer daran geglaubt, dass wir noch weiter kommen können. Und ich habe alles für dieses Trikot gegeben.

Es gab perfekte Nachmittage und Nächte. Es gab Siege, die ich niemals vergessen werde. Es gab Niederlagen, an die ich mich noch heute nur schwer erinnern kann.

Auch ich habe Fehler gemacht, auch ich habe gelitten. Es gab Momente, in denen ich den Portugiesen nicht das geben konnte, was sie sich so sehr gewünscht hatten. Aber ich habe niemals aufgegeben. Und vor allem habe ich niemals aufgehört, stolz darauf zu sein, Portugal vertreten zu dürfen.

Im Laufe dieser Jahre habe ich einige ganz einfache Dinge gelernt. Tore geraten in Vergessenheit, Pokale landen in Museen, Rekorde werden irgendwann gebrochen.

Aber es gibt etwas, das die Zeit niemals auslöschen kann: den Platz, den wir in den Herzen der Menschen einnehmen.

Wenn ich euch irgendwann glücklich gemacht habe, wenn eines meiner Tore euch dazu gebracht hat, jemanden zu umarmen, einen schwierigen Moment zu vergessen oder stolz auf unser Land zu sein, dann hat sich alles gelohnt.

Denn auch das bedeutet es, Portugiese zu sein. Wir leiden gemeinsam, wir stehen gemeinsam wieder auf und wir beginnen gemeinsam wieder zu glauben.

Portugal wird immer junge Menschen brauchen, die träumen. Spieler, die niemals aufgeben. Neue Generationen, die daran glauben, dass man Dinge erreichen kann, die zuvor noch niemand erreicht hat.

Denn ein Land, das immer wieder neue Helden hervorbringt, ist ein Land, das niemals aufhört, an sich selbst zu glauben.

An meine Mitspieler in der Nationalmannschaft möchte ich besondere Worte richten.

Danke für jeden Lauf, für jede Umarmung, für jede Diskussion, für jedes Schweigen vor dem Betreten des Spielfelds. Für jeden Sieg, den wir gemeinsam gefeiert haben, und für jede Niederlage, die uns stärker gemacht hat.

Ich hatte das Privileg, euer Kapitän zu sein. Aber kein Kapitän geht seinen Weg allein. Und ihr seid ein Teil meiner Geschichte.

Allen Trainern, Funktionären, Ärzten, Physiotherapeuten, Zeugwarten, Mitarbeitern und den vielen Menschen, die in all diesen Jahren mit mir zusammengearbeitet haben, möchte ich danken.

Viele von euch waren niemals auf den Fotos zu sehen. Aber ohne euch wäre keines dieser Fotos möglich gewesen.

An meine Familie: Danke, dass ihr diesen Traum mit mir geteilt habt.

Danke, dass ihr meine Abwesenheiten verstanden habt, die Opfer und die Momente, in denen die Nationalmannschaft einen Platz in meinem Leben einnehmen musste, der eigentlich auch euch gehörte.

Wenn ich so weit gekommen bin, dann nur, weil wir immer Hand in Hand gegangen sind.

Und den Portugiesen, allen Portugiesen auf der ganzen Welt, möchte ich noch eine letzte Sache sagen.

Es gibt ein Bild, das ich für immer in mir tragen werde: den Moment, in dem unsere Nationalhymne beginnt.

Ich schaue mich um, sehe meine Mitspieler, sehe die Tribünen, sehe Kinder, Mütter, Väter und Großeltern. Ich sehe Portugiesen, die von so weit her angereist sind, nur um in diesem Moment dabei zu sein.

Und während dieser Minuten hören wir auf, unterschiedlich zu sein.

Es gibt keine Vereine, keine Farben, keine gesellschaftlichen Klassen, keine Berufe und keine Meinungsverschiedenheiten.

Es gibt nur eine einzige Leidenschaft: Portugal.

Dieses Gefühl werde ich für den Rest meines Lebens in mir tragen.

Heute endet mein Weg auf dem Spielfeld mit der Nationalmannschaft. Ich gehe erhobenen Hauptes, stolz auf den Weg, den ich zurückgelegt habe, und mit dem Bewusstsein, alles für Portugal gegeben zu haben.

Aber ich werde niemals aufhören, einer von euch zu sein.

Ich werde weiterhin mit Portugal mitfiebern, mit Portugal leiden und jeden Sieg unseres Landes von ganzem Herzen feiern.

Mein ganzes Leben lang habe ich dafür gearbeitet, der beste Fußballspieler der Welt zu werden.

Heute verstehe ich, dass mein größter Sieg darin bestand, das beste Land der Welt vertreten zu dürfen.

Danke für diese 23 Jahre. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Danke, dass ihr mir erlaubt habt, einen Traum zu leben, der begann, als ich noch ein kleiner Junge auf Madeira war, der einem Ball hinterherlief.

Das Trikot mit der Nummer 7 bleibt. Der Stolz, es getragen zu haben, wird für immer mir gehören.

Portugal wird immer ein Teil von mir sein.

Lebt wohl.

Cristiano Ronaldo.