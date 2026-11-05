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DFB-Coach Jürgen Klopp.
DFB-Coach Jürgen Klopp.
IMAGO/Kirchner-Media
Kult-Stürmer dabei

Mit "Lücke"! Klopp nominiert zweiten DFB-Kader

DFB-Teamchef Jürgen Klopp hat seinen Kader für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande bekannt gegeben.
Von Sport Heute
05.11.2026, 12:03
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DFB-Teamchef Jürgen Klopp hat seinen Kader für die kommenden Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande bekannt gegeben. Dabei sorgt der ehemalige Liverpool-Trainer für einige Überraschungen. Besonders die Rückkehr von Niclas "Lücke" Füllkrug (33) sticht hervor.

Der Angreifer hat nach schwierigen Stationen bei West Ham und AC Milan bei Werder Bremen zu alter Stärke zurückgefunden. Mit neun Treffern führt Füllkrug aktuell die Torschützenliste der deutschen Bundesliga an. Nun soll er auch im Nationalteam wieder für Tore sorgen.

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Diese hat Deutschland dringend nötig. Nach vier von sechs Spieltagen liegt die DFB-Elf in der Nations-League-Gruppe A2 lediglich auf dem dritten Platz. Gegen Serbien und die Niederlande stehen die Deutschen deshalb unter großem Erfolgsdruck.

Auch bei der Kadergröße setzt Klopp auf Veränderungen. Während er bei seiner Premiere im September noch 44 Spieler einberufen hatte, fällt seine Auswahl diesmal deutlich kleiner aus.

Mit Finn Jeltsch (20) vom VfB Stuttgart und Wael Mohya (17) von Borussia Mönchengladbach dürfen sich zwei junge Talente über eine Nominierung freuen. Auch Köln-Youngster Said El Mala und Leipzig-Profi Brajan Gruda sind mit dabei.

    Verzichten muss Klopp hingegen auf zwei Bayern-Stars. Sowohl Jamal Musiala als auch Serge Gnabry fehlen aufgrund von Verletzungen.

    red, Akt. 05.11.2026, 12:06, 05.11.2026, 12:03
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