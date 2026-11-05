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Constantin Strunz
Constantin Strunz
IMAGO/foto2press
Gebürtiger Münchner

Im U18-Team! ÖFB schnappt sich deutsches Top-Talent

Mit Constantin Strunz wurde ein 16-jähriges Talent aus Deutschland für die österreichische U18 nominiert.
Von Sport Heute
05.11.2026, 14:31
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Der ÖFB hat offenbar das nächste Nachwuchs-Juwel im Visier! Mit Constantin Strunz steht ein vielversprechendes Talent aus Deutschland im Kader für den letzten Lehrgang der österreichischen U18-Nationalmannschaft in diesem Jahr.

Der 16-Jährige wurde in München geboren und spielt seit mehreren Jahren für die SpVgg Unterhaching. Dort sorgte der Mittelfeldspieler bereits für Aufsehen: Strunz wurde zum jüngsten Spieler, der jemals in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kam.

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Mittlerweile sammelt der Youngster regelmäßig Spielpraxis in der vierthöchsten deutschen Spielklasse. Da Strunz sowohl die deutsche als auch die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, ist er für beide Nationalteams spielberechtigt.

    Mit der Einberufung in die U18-Auswahl könnte der ÖFB nun einen wichtigen Schritt machen, um das begehrte Talent langfristig an Österreich zu binden.

    red, 05.11.2026, 14:31
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