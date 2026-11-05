i Arnautovic (l.) kam nicht zum Einsatz. IMAGO/MN Press Photo Sieg für Lienhart Arnautovic schmort auf der Bank, ÖFB-Legionär trifft Roter Stern Belgrad feierte in der Conference League einen späten 2:1-Sieg gegen Borja Arellano. Marko Arnautovic sah die Partie erste Reihe fußfrei. Von Sport Heute 05.11.2026, 21:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kehrt Marko Arnautovic bereits im Winter seinem Klub Roter Stern Belgrad den Rücken? Geht es nach dem serbischen Portal "czvmagazine", stehen die Zeichen auf Abschied. Dem Verein ist der ÖFB-Star schlicht zu teuer, durch das Verpassen der Champions League fehlen wichtige Einnahmen.

Dazu kommt, dass Trainer Albert Riera offenbar einen anderen Stürmertyp bevorzugt. Das zeigte sich auch am Donnerstag in der Conference League.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Roter Stern feierte daheim gegen Borja Arellano einen 2:1-Erfolg. Arnautovic schmorte dabei auf der Bank – wie auch Muhammed Cham, der zweite Österreicher im Kader.

Die Treffer fielen spät. Borja Arellano (62.) brachte die Gäste in Front, Vladimir Lucic (80.) und Javi Diaz (92./Eigentor) drehten die Partie. Beide Klubs beendeten das Spiel mit einem Mann weniger. Aleksandar Katai (35.) und Domi Berlanga (51.) flogen vom Platz.

Freiburg gelang in der Türkei bei Trabzonspor ein 1:0-Erfolg. Lukas Kübler besorgte das Goldtor (14.). Philipp Lienhart spielte in der Innenverteidigung durch.

In der Europa League kam Hoffenheim, der Klub von Christian Ilzer, auswärts bei Crystal Palace zu einem 1:1. ÖFB-Ass Alexander Prass besorgte das frühe 1:0 für die Deutschen. Für einen "Dreier" reichte der Treffer nicht – Daichi Kamada (91.) machte in der Nachspielzeit das 1:1.

AC Milan kassierte daheim eine unerwartete 0:2-Niederlage gegen Ferencvaros Budapest. Lenny Joseph (52., 66.) schnürte einen Doppelpack.