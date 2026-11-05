i Salzburg hatte in Anderlecht große Mühe und verlor. Reuters Europa League 0:2! Salzburg erleidet in Anderlecht bittere Pleite Rückschlag für Salzburg in der Europa League! Die "Bullen" mussten sich auswärts Anderlecht mit 0:2 geschlagen geben. Von Sport Heute 05.11.2026, 20:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Viertes Spiel, zweite Niederlage! Salzburg kassierte am Donnerstag in der Europa League auswärts bei RSC Anderlecht eine 0:2-Pleite. Der Schwede Ludwig Augustinsson (20.) versenkte einen Freistoß sehenswert, Marten Winkler (90.) vollendete im Finish einen Konter.

Die "Bullen" halten zur Halbzeit der Ligaphase bei vier Zählern, müssen im Rennen um einen möglichen Aufstieg dringend anschreiben.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Am 26. November kommt Ararat-Armenia in die Mozartstadt, am 10. Dezember Sparta Prag. Nach der Winterpause folgen noch die Kracher gegen Leverkusen (21. Jänner) und Crystal Palace (28. Jänner).

Salzburg hatte in Belgien große Mühe, musste sich bei Keeper Christian Zawieschitzky bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Der Youngster zeigte einige starke Paraden.

Offensiv enttäuschten die "Bullen", die in den ersten 45 Minuten ohne Abschluss blieben – ein Novum. Die Schussstatistik lautete 0:7.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Geschehen wenig. Anderlecht (Ex-Rapidler Romeo Amane saß auf der Bank) verwaltete, lauerte auf Konter, Salzburg fiel wenig ein. Erstes Highlight: Ein Kopfball von Haris Tabakovic (70.), der knapp über die Latte zischte.

Besser machte es auf der Gegenseite "Joker" Marten Winkler (76.), der eine Hereingabe über die Linie drückte. Aber: Der VAR erkannte, dass der Ball vor der Flanke bereits hinter der Grundlinie war, gab den vermeintlichen Treffer nicht.

In der Schlussphase war wieder Salzburg am Drücker. Tim Drexler (84.) scheiterte am Gesicht von Goalie Colin Coosemans, im Gegenzug rettete Zawieschitzky.

In Minute 90 war auch der ÖFB-Keeper bei einem schnellen Gegenzug machtlos, Winkler machte mit dem 2:0 den Sack zu. Tawfik Bentayeb erhöhte noch auf 3:0 (94.), stand aber im Abseits.