i Bayern-Trainer Vincent Kompany muss pausieren. IMAGO/SOPA Images Vincent Kompany Vertrauter gibt Update zu krankem Bayern-Coach Vincent Kompany wird den Bayern weiterhin fehlen. Sein Co-Trainer und enger Vertrauensmann Aaron Danks hat nun ein Gesundheits-Update gegeben. Von Sport Heute 06.11.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie geht es Bayern-Trainer Vincent Kompany? Nach seinem Zusammenbruch und der Diagnose einer Hirnhautreizung muss der Belgier weiterhin pausieren. Jetzt hat sein Assistent Aaron Danks ein neues Gesundheitsupdate gegeben. Die Nachrichten machen Hoffnung, doch ein konkreter Termin für die Rückkehr des Cheftrainers fehlt weiterhin.

"Ich hatte in den letzten Tagen einige sehr positive Telefonate mit Vince. Er wirkt zuversichtlich und scheint auf einem guten Weg der Genesung zu sein", verriet Danks am Freitag vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Mainz. Der 43-jährige Engländer hat während der Zwangspause seines Chefs das Kommando bei den Münchnern übernommen.

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Comeback-Termin offen

Wann Kompany wieder an der Seitenlinie stehen wird, ist allerdings noch unklar. "Es gibt keinen festgelegten Zeitrahmen oder ein konkretes Datum", betonte Danks. Die bevorstehende Länderspielpause könnte aber Klarheit bringen. Dann soll beurteilt werden, wann der Belgier wieder einsatzbereit ist. "Wir sind jedenfalls bereit und freuen uns darauf, ihn so bald wie möglich wieder bei uns begrüßen zu dürfen."

Sportlich hat Danks die Bayern bislang erfolgreich durch die schwierige Situation geführt. Am Dienstag feierte der deutsche Rekordmeister unter seiner Leitung einen überzeugenden 2:0-Auswärtssieg gegen Atletico Madrid in der Champions League. Trotzdem wird Kompany beim Klub vermisst.

Vertrauen auf Kompanys Prinzipien

Für Danks ist es eine besondere Herausforderung, den Cheftrainer zu vertreten. "Es ist ein schwieriger Spagat, aber da wir zweieinhalb Jahre lang so eng zusammengearbeitet haben, sind mir seine Werte und Prinzipien bestens vertraut", erklärte der Brite. Er wolle deshalb nicht alles umkrempeln, sondern die bisherige Arbeit fortsetzen.

"Wir haben an unseren bewährten Abläufen festgehalten und auf die Gewohnheiten vertraut, die wir als Gruppe etabliert haben", sagte Danks. Dabei lobte er auch die Unterstützung der Spieler und des gesamten Betreuerteams. Beim Gastspiel in Mainz am Samstag wird der Engländer erneut die Verantwortung tragen. Wann Kompany zurückkehrt, bleibt offen.