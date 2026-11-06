Startseite Sport Fußball
Sorge bei den Ried Fans.
Sorge bei den Ried Fans.
GEPA pictures
Ried-Ultras bestohlen

Choreo weg! Polizei-Alarm vor Oberösterreich-Derby

Vor dem Oberösterreich-Derby zwischen Ried und dem LASK gibt es aufgrund einer gestohlenen Choreo Probleme.
Von Sport Heute
06.11.2026, 14:44
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Wirbel vor dem Oberösterreich-Derby! Am Samstag (19.30 Uhr) treffen die SV Ried und der LASK aufeinander. Bereits im Vorfeld sorgt ein mutmaßlicher Diebstahl für Aufregung. Einem Rieder Fanclub wurde offenbar eine große Choreografie gestohlen.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll die aufwendig gestaltete Fan-Choreografie in den vergangenen Tagen aus einer Messehalle in der Nähe des Rieder Stadions verschwunden sein. Wer hinter dem mutmaßlichen Diebstahl steckt, ist derzeit noch unklar.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. "Eine Anzeige hat es nicht gegeben, aber nachdem ein szenekundiger Beamter Kenntnis von dem Diebstahl beziehungsweise der dauernden Sachentziehung erlangt hat, haben wir Ermittlungen aufgenommen", erklärte Thomas Hasenleitner, stellvertretender Rieder Bezirkspolizeikommandant, gegenüber den "OÖN".

Der Vorfall sorgt auch bei den Sicherheitsbehörden für erhöhte Aufmerksamkeit. Das ohnehin als Risikospiel eingestufte Derby erhält durch die Ereignisse zusätzliche Brisanz.

"Den Polizeieinsatz für das Spiel am Samstag macht diese Vorgeschichte natürlich noch brisanter, obwohl es sich ohnehin schon um ein Risikospiel handelt", so Hasenleitner.

    Als Reaktion auf den Vorfall soll das Polizeiaufgebot für das Oberösterreich-Derby noch einmal verstärkt werden.

    red, 06.11.2026, 14:44
    Mehr zum Thema
    SV Ried LASK Linz Diebstahl Polizeieinsatz

    Weiterlesen

    Weitere Storys
    Bundesliga Polizei
    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote