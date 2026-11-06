i Sorge bei den Ried Fans. GEPA pictures Ried-Ultras bestohlen Choreo weg! Polizei-Alarm vor Oberösterreich-Derby Vor dem Oberösterreich-Derby zwischen Ried und dem LASK gibt es aufgrund einer gestohlenen Choreo Probleme. Von Sport Heute 06.11.2026, 14:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel vor dem Oberösterreich-Derby! Am Samstag (19.30 Uhr) treffen die SV Ried und der LASK aufeinander. Bereits im Vorfeld sorgt ein mutmaßlicher Diebstahl für Aufregung. Einem Rieder Fanclub wurde offenbar eine große Choreografie gestohlen.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll die aufwendig gestaltete Fan-Choreografie in den vergangenen Tagen aus einer Messehalle in der Nähe des Rieder Stadions verschwunden sein. Wer hinter dem mutmaßlichen Diebstahl steckt, ist derzeit noch unklar.

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Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen. "Eine Anzeige hat es nicht gegeben, aber nachdem ein szenekundiger Beamter Kenntnis von dem Diebstahl beziehungsweise der dauernden Sachentziehung erlangt hat, haben wir Ermittlungen aufgenommen", erklärte Thomas Hasenleitner, stellvertretender Rieder Bezirkspolizeikommandant, gegenüber den "OÖN".

Der Vorfall sorgt auch bei den Sicherheitsbehörden für erhöhte Aufmerksamkeit. Das ohnehin als Risikospiel eingestufte Derby erhält durch die Ereignisse zusätzliche Brisanz.

"Den Polizeieinsatz für das Spiel am Samstag macht diese Vorgeschichte natürlich noch brisanter, obwohl es sich ohnehin schon um ein Risikospiel handelt", so Hasenleitner.

Als Reaktion auf den Vorfall soll das Polizeiaufgebot für das Oberösterreich-Derby noch einmal verstärkt werden.