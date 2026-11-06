i Liefering schlägt Austria Salzburg. GEPA pictures Spiel gedreht Salzburg-Derby an Liefering – Remis im Wiener Topspiel Liefering dreht gegen Austria Salzburg einen Rückstand und feiert einen deutlichen 4:1-Sieg. Die Young Violets und Vienna spielen Remis. Von Sport Heute 06.11.2026, 20:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der FC Liefering feiert am 12. Spieltag der 2. Liga einen 4:1-Derbysieg gegen Austria Salzburg. Dabei erwischen die Violetten den besseren Start und gehen bereits in der neunten Minute durch Huitz in Führung. Die Gäste bleiben in der ersten Halbzeit gefährlicher, können ihren Vorsprung allerdings nicht ausbauen.

Nach dem Seitenwechsel dreht Liefering auf. Kosakiewicz sorgt in der 57. Minute per Kopf für den Ausgleich. In der Schlussphase wird der eingewechselte Adejenughure zum Matchwinner. Der U21-Teamspieler trifft in der 81. Minute zum 2:1, holt wenig später einen Elfmeter heraus, den Ivanschitz verwandelt (84.), und setzt in der 90. Minute mit seinem zweiten Treffer den Schlusspunkt. Liefering überholt mit 20 Punkten die Austria (19) und klettert vorerst auf Rang vier.

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Im zweiten Topspiel des Abends trennen sich die Young Violets Austria Wien und der First Vienna FC mit einem 1:1-Unentschieden. Die Enengl-Jungs erwischen einen Traumstart und gehen bereits in der fünften Minute durch Edelhofer in Führung. Kurz vor der Pause gelingt Jerabek mit einem sehenswerten Distanzschuss der Ausgleich (38.).

Nach dem Seitenwechsel übernehmen die Jung-Veilchen zunehmend die Kontrolle, weitere Treffer fallen allerdings nicht. Damit bleiben die Young Violets zum sechsten Mal in Folge ungeschlagen. In der Tabelle belegen die beiden Wiener Klubs hinter Spitzenreiter BW Linz weiterhin die Plätze zwei und drei.