i Rapid feiert einen Kantersieg. GEPA pictures Tabellenführung bestätigt 6:0! Rapid schießt den Wolfsberger AC aus dem Stadion Der SK Rapid feiert zum Auftakt der 12. Bundesliga-Runde einen 6:0-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC. Von Sport Heute 06.11.2026, 21:26 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Machtdemonstration in Hütteldorf!

Der SK Rapid feiert zum Auftakt der 12. Bundesliga-Runde einen deutlichen 6:0-Kantersieg gegen den Wolfsberger AC. Im Duell zwischen Tabellenführer und Schlusslicht lassen die Grün-Weißen den Gästen aus Kärnten keine Chance.

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Bereits in der neunten Minute bringt Petter Nosa Dahl die Hausherren in Führung. Nach einem starken Dribbling von Daniel Tilio muss der Norweger den Ball am zweiten Pfosten nur noch über die Linie drücken. Wenig später jubelt Rapid erneut, doch der vermeintliche Treffer von Ercan Kara (16.) wird nach einer VAR-Überprüfung wegen einer Abseitsstellung von Raux-Yao aberkannt.

Der WAC kommt in der 28. Minute durch Karamoko zu einer seiner wenigen Möglichkeiten, scheitert allerdings an Rapid-Keeper Niklas Hedl. Kurz vor der Pause schlagen die Hütteldorfer erneut zu. Nach einem Zuspiel von Matthias Seidl lässt Nosa Dahl gleich zwei Gegenspieler stehen und schiebt mit seinem schwächeren linken Fuß zum 2:0 ein (45.).

Rapid bleibt am Gas in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel bleibt Rapid die spielbestimmende Mannschaft. In der 67. Minute erhöht Kara auf 3:0, nachdem er einen Distanzschuss von Yusuf Demir abstaubt. Wenig später trifft auch Jonni Adamsen, sein Treffer wird allerdings wegen eines Stürmerfouls von Kara aberkannt.

In der 76. Minute darf der Däne dann doch jubeln. Nach einer sehenswerten Kombination schiebt der eingewechselte Angreifer zum 4:0 ein. Nur drei Minuten später schnürt Kara seinen Doppelpack. Nach einer Flanke von Adamsen köpft der Stürmer den Ball sehenswert ins Kreuzeck (79.).

Den Schlusspunkt setzt schließlich Joker Claudy Mbuyi. Der Franzose wird von der WAC-Abwehr kaum attackiert und trifft in der 83. Minute zum 6:0-Endstand.

Mit dem Kantersieg baut Rapid sein Punktekonto auf 33 Zähler aus zwölf Spielen aus und behauptet souverän die Tabellenführung. Für den WAC geht die Krise hingegen weiter. Die Kärntner bleiben mit nur sechs Punkten abgeschlagen am Tabellenende.