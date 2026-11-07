i Der einstige Rapid-Trainer Robert Klauß. GEPA pictures Es ist fix Rapid-Wiedersehen mit Ex-Trainer Robert Klauß Einst stand Robert Klauß bei Rapid an der Seitenlinie, nun coacht er in der Slowakei. Doch in der nächsten Woche ein Test-Kracher an. Von Sport Heute 07.11.2026, 13:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Besonderes Wiedersehen beim SK Rapid! Die Hütteldorfer treffen in der kommenden Länderspielpause auf ihren ehemaligen Trainer Robert Klauß. Der Deutsche kehrt mit seinem neuen Klub DAC 1904 Dunajska Streda nach Wien zurück. Am Donnerstag (12. November) steigt das Testspiel gegen den slowakischen Tabellenführer. Der Anstoß im Trainingszentrum der Hütteldorfer ist um 14 Uhr. Die Partie wird Klubangaben zufolge "aus organisatorischen Gründen" ohne Fans ausgetragen werden.

Klauß war von November 2023 bis April 2025 Trainer der Grün-Weißen, ehe er seinen Posten räumen musste. Seit diesem Sommer steht der 41-Jährige beim slowakischen Erstligisten an der Seitenlinie. Nun kommt es erstmals zum Wiedersehen mit seinem ehemaligen Arbeitgeber. Erst jüngst hatte der Deutsche erklärt, er besuche "die Heimspiele als Fan".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Duell der Tabellenführer

Dabei läuft es für Klauß in der Slowakei derzeit ausgezeichnet. Unter seiner Führung gewann Dunajska Streda elf der bisherigen 13 Ligaspiele. Mit 35 Punkten führt DAC die Tabelle deutlich vor Slovan Bratislava an, das bei 27 Zählern hält. Der Ex-Rapid-Coach reist damit als Spitzenreiter nach Wien.

Doch auch Rapid befindet sich in absoluter Topform. Die Hütteldorfer feierten zuletzt einen furiosen 6:0-Erfolg gegen den WAC und gehen als Tabellenführer in die Länderspielpause. Mit elf Siegen aus den ersten zwölf Ligaspielen gelang den Grün-Weißen der beste Saisonstart seit 1950/51. Das Duell der beiden Tabellenführer soll Rapid helfen, auch während der Länderspielpause im Spielrhythmus zu bleiben.

Für Rapid steht anschließend noch ein weiterer wichtiger Termin auf dem Programm. Bereits zwei Tage nach dem Wiedersehen mit Klauß, am Samstag, dem 14. November, findet die ordentliche Hauptversammlung des Vereins statt. Langweilig wird es in Hütteldorf während der Länderspielpause also nicht.