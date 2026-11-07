i Carney Chukwuemeka. IMAGO/DeFodi Images Hütter mit spätem Remis BVB siegt aber bangt um ÖFB-Ass – Bayern schlagen Mainz Borussia Dortmund schlägt Elversberg mit 2:1, bangt aber um Carney Chukwuemeka. Die Bayern gewinnen in Mainz mit 2:1. Von Sport Heute 07.11.2026, 17:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Rennen um die Tabellenspitze bleibt weiterhin eng in der deutschen Bundesliga!

Sowohl die Bayern (2:1 gegen Mainz) als auch Borussia Dortmund (2:1 gegen Elversberg) können ihre Spiele gewinnen. Damit liegen weiterhin beide Mannschaften mit 21 Punkten nach neun Partien punktegleich an der Tabellenspitze.

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Beide Teams zittern aber um wichtige Spieler. Jeweils in der ersten Halbzeit mussten Bayern-Keeper Manuel Neuer und BVB-Star Carney Chukwuemeka verletzt ausgewechselt werden.

BVB zittert sich zum Sieg ggeen Elversberg

Borussia Dortmund bleibt im Titelrennen an Bayern München dran! Der BVB feiert gegen Aufsteiger SV Elversberg einen knappen 2:1-Heimsieg. Nach einer torlosen ersten Halbzeit bringt Felix Nmecha die Dortmunder in der 55. Minute in Führung. Der deutsche Nationalspieler legt in der 71. Minute nach und schnürt seinen Doppelpack. Noel Futkeu sorgt mit einem sehenswerten Seitfallzieher in der 81. Minute noch einmal für Spannung.

Dabei machen die Gäste aus Elversberg dem Favoriten das Leben lange schwer. Der Aufsteiger hält gut mit und kommt zu mehreren Möglichkeiten, scheitert allerdings an der eigenen Chancenverwertung oder BVB-Keeper Gregor Kobel. Am Ende bringt die Mannschaft von Trainer Niko Kovac den knappen Vorsprung über die Zeit und bleibt nach neun Spielen mit 21 Punkten gleichauf mit Tabellenführer Bayern München.

Bayern siegen souverän

Der FC Bayern München bleibt im Titelrennen auf Kurs! Nach dem Punktverlust im Klassiker gegen Dortmund feiert der Rekordmeister einen souveränen 2:1-Auswärtssieg gegen Mainz. Joshua Kimmich bringt die Münchner nach Vorlage von Harry Kane mit einem wuchtigen Distanzschuss früh in Führung. Die Mainzer halten dagegen, ein vermeintlicher Ausgleich durch Jae-Sung Lee wird in der 40. Minute allerdings wegen Abseits aberkannt. Besonders bitter für die Bayern: In dieser Szene verletzt sich Torhüter Manuel Neuer und muss durch Jonas Urbig ersetzt werden.

Auch nach dem Seitenwechsel bestimmen die Münchner das Geschehen. In der 57. Minute erhöht Lennart Karl nach der zweiten Vorlage von Kane auf 2:1. Der Anschlusstreffer von Mainz kommt zu spät und so feiert den nächsten Bundesliga-Sieg.

Baumgartner jubelt – Hütter mit Remis

RB Leipzig feiert gegen den FC Augsburg einen deutlichen 5:2-Heimsieg. Dabei erwischen die Gäste einen Traumstart und gehen bereits in der ersten Minute durch Anton Kade in Führung. Die Leipziger lassen sich davon allerdings nicht beeindrucken und drehen die Partie noch vor der Pause auf 3:1.

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt Leipzig die spielbestimmende Mannschaft. Romulo und ÖFB-Star Christoph Baumgartner erhöhen auf 5:1, ehe Augsburg noch Ergebniskosmetik betreibt. Am Ende steht ein souveräner 5:2-Erfolg für die Sachsen.

Eintracht Frankfurt muss sich beim Aufsteiger SC Paderborn mit einem 2:2 begnügen. Dabei bringt Jonathan Burkardt die Mannschaft von Trainer Adi Hütter in der 23. Minute in Führung, Raphael Obermair gleicht kurz vor der Pause aus. Nach dem Seitenwechsel drehen die Gastgeber die Partie: Marvin Pieringer verwandelt in der 73. Minute einen selbst herausgeholten Elfmeter zum 2:1. Nur zwei Minuten später sieht Frankfurts Elias Baum die Gelb-Rote Karte. Trotz Unterzahl schlagen die Gäste in letzter Sekunde zurück. Burkardt trifft in der dritten Minute der Nachspielzeit sehenswert per Ferse und rettet der Eintracht mit seinem zweiten Treffer zumindest einen Punkt.