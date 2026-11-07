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Bald bei der Austria Acun Ilıcalı?
Bald bei der Austria Acun Ilıcalı?
IMAGO/Anadolu Agency
Neuer Geldgeber?

Türkischer Investor bei der Wiener Austria im Gespräch

Türkische Medien berichten über einen neuen Investor, der der finanziell gebeutelten Austria unter die Arme greifen könnte.
Von Sport Heute
07.11.2026, 17:48
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Bahnt sich bei der Wiener Austria ein Investoren-Hammer an? Der türkische Geschäftsmann und Fußball-Investor Acun Ilıcalı soll als möglicher Geldgeber für die Veilchen ins Spiel gebracht worden sein. Das berichten türkische Medien.

Wie das Portal "Ajansspor" unter Berufung auf Journalist Salim Manav berichtet, wurde dem Unternehmer ein mögliches Investment bei Austria Wien vorgeschlagen. Wer hinter dem Vorstoß steckt, ist bislang allerdings nicht bekannt. Auch über mögliche Verhandlungen, einen Kaufpreis oder die Höhe einer Beteiligung gibt es derzeit keine Informationen.

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Fest steht: Von einer Übernahme kann aktuell keine Rede sein. Laut dem Bericht handelt es sich lediglich um einen Vorschlag. Eine Einigung oder gar eine Vertragsunterzeichnung zwischen Ilıcalı und den Wienern wird nicht vermeldet.

Der türkische Medienunternehmer ist im europäischen Fußball kein Unbekannter. Im Jänner 2022 übernahm er mit seinem Unternehmen Acun Medya den englischen Traditionsklub Hull City. Im Mai 2024 folgte eine Absichtserklärung über eine strategische Partnerschaft mit dem slowenischen Verein NK Maribor.

    Die Austria machte bei Investoren nicht immer einen Glücksgriff. So stieg im Jahr 2021 Insignia bei den Veilchen ein, doch außer leeren Versprechungen und Kassen brachte der Deal nicht viel.

    red, 07.11.2026, 17:48
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