i Der LASK jubelt in Ried. GEPA pictures Traumtore inklusive LASK jubelt über späten Derby-Triumph in Ried Nach einer umkämpften Partie im Oberösterreich-Derby kann sich der LASK über einen 4:2-Auswärtssieg bei der SV Ried freuen. Von Sport Heute 07.11.2026, 21:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakel im Oberösterreich-Derby! Der LASK setzt sich nach einer packenden Partie mit 4:2 bei der SV Ried durch. Zwei späte Treffer sorgen für die Entscheidung zugunsten der Linzer, die damit einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

Dabei erwischen die Gäste einen Traumstart. Bereits in der 3. Minute bringt Christoph Lang den LASK nach einem starken Lochpass von Saša Kalajdžić mit 1:0 in Führung. Die Rieder lassen sich vom frühen Rückstand allerdings nicht beeindrucken und kämpfen sich zurück in die Partie.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

In der 32. Minute sorgt ein abgefälschter Distanzschuss von Jaedin Rhodes für den Ausgleich. Nur fünf Minuten später dreht Ante Bajic mit einem sehenswerten Treffer die Begegnung zugunsten der Hausherren. Doch die Freude währt nur kurz: João Tornich trifft in der 39. Minute nach der zweiten Vorlage von Kalajdžić zum 2:2.

In der Schlussphase deutet bereits vieles auf eine Punkteteilung hin, ehe Moses Usor in der 90. Minute für den großen Derby-Knall sorgt. Der LASK-Angreifer hämmert den Ball unhaltbar unter die Latte und bringt die Linzer erneut in Führung.

Ried wirft in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, wird dafür aber bestraft. In der fünften Minute der Nachspielzeit schließt Krystof Danek einen Konter zum 4:2-Endstand ab und macht den spektakulären Derbysieg für den LASK perfekt.