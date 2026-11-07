i Oliver Glasner IMAGO/APL Schritt aus der Krise? Glasner feiert wichtigen Sieg gegen Manchester City Nach zuletzt schwachen Ergebnissen kann sich Nottingham Forest mit Coach Oliver Glasner gegen Manchester City mit 3:1 durchsetzen. Von Sport Heute 07.11.2026, 20:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

ÖFB-Trainer Oliver Glasner sorgt in der Premier League für eine faustdicke Überraschung! Mit Nottingham Forest feiert der Österreicher einen sensationellen 3:1-Erfolg gegen Manchester City. Für die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca ist es bereits die dritte Liga-Niederlage in Folge.

Dabei erwischen die Gastgeber einen Traumstart. Bereits in der 5. Minute bringt Jair Cunha Nottingham mit 1:0 in Führung. Die Glasner-Elf setzt die Gäste mit aggressivem Pressing und schnellen Gegenstößen immer wieder unter Druck. Nach einer Viertelstunde legt Liam Delap nach und erhöht mit einem sehenswerten Distanzschuss auf 2:0. City findet zunächst kaum Antworten auf die starke Vorstellung der Hausherren.

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Nach dem Seitenwechsel kommen die Gäste allerdings besser in die Partie. Rayan Cherki verkürzt mit einem Traumtor auf 1:2 und sorgt damit wieder für Spannung. Manchester City erhöht anschließend den Druck und drängt auf den Ausgleich, doch Nottingham bleibt bei Kontern brandgefährlich.

Rund 15 Minuten vor Schluss schlägt Delap ein zweites Mal zu und stellt mit seinem Treffer zum 3:1 den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase verteidigt die Glasner-Elf den Vorsprung konsequent und bringt den Überraschungssieg über die Zeit. Während Nottingham wichtige Punkte sammelt, wächst der Rückstand von Manchester City auf Tabellenführer Arsenal nach dessen Sieg am Nachmittag auf sechs Punkte an.