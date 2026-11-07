i LASK-Coach Didi Kühbauer. GEPA pictures Nach Sieg im OÖ-Derby Kühbauer über Titelkampf: "Rapid hat vorgelegt" Der LASK kann sich in Ried mit 4:2 durchsetzen und somit Tabellenführer Rapid auf den Fersen bleiben. Von Sport Heute 07.11.2026, 22:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Acht Punkte trennen Tabellenführer Rapid und den Doublesieger LASK nach zwölf Runden. Die Hütteldorfer führen die Liga mit 33 Punkten an. Der LASK liegt mit 25 Punkten auf dem dritten Platz hinter Salzburg (27 Punkte). Nach dem 4:2-Sieg im Oberösterreich-Derby gegen die SV Ried spricht LASK-Coach Didi Kühbauer über die Ausgangslage in der Liga.

Angesprochen auf die Tabellensituation sagt Kühbauer bei "Sky": "Wir müssen auf uns schauen. Rapid hat vorgelegt, wir schauen auf uns. Das können wir beeinflussen, den Rest können wir nicht beeinflussen."

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Auf das Spiel gegen Ried angesprochen sagt Kühbauer: "Wir haben sehr gut angefangen. Ab der 15. Minute haben wir geglaubt, das Spiel ist im Sack, und haben sie spielen lassen, besonders den Schwabi, den Alten. Wir haben es auf die leichte Schulter genommen. Das können sie besser."

Ein allzu großer Fan der Länderspielpause ist Kühbauer nicht: "Bei den Jungs wäre es mir lieber gewesen, wenn wir komplett entspannen könnten. Diese Woche werde ich mit zehn Leuten trainieren, da kann man nichts Inhaltliches machen."