i Füllkrug (l.) hatte nach der zweiten Nachfrage genug. Screenshot ZDF Kurioser Abgang Fußball-Star bricht Interview ab: "Nee, danke, ciao" Nach dem 0:1 gegen Stuttgart brach Werder-Stürmer ein ZDF-Interview ab. Fragen zum DFB-Comeback waren ihm zu viel. Von Sport Heute 08.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Niclas Füllkrug hatte genug! Nach Werders 0:1-Auswärtsniederlage beim VfB Stuttgart brach der Stürmer ein Interview im "Aktuellen Sportstudio" von ZDF ab. Auslöser waren wiederholte Fragen zu seiner bevorstehenden Rückkehr ins deutsche Nationalteam.

Reporter Florian Zschiedrich wollte dem Angreifer eine Botschaft an Bundestrainer Jürgen Klopp entlocken. Füllkrug blockte ab: "Das werde ich nach einer 0:1-Niederlage nicht tun." Und weiter: "Bisschen Respekt, wir haben gerade ein Spiel verloren. Ist gerade gar nicht in meinem Kopf."

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Auch die Frage nach möglicher Vorfreude auf das DFB-Comeback brachte den Werder-Stürmer nicht zum Einlenken. "Da denke ich jetzt nicht dran. Das interessiert mich gerade auch nicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber wir haben gerade ein Spiel 0:1 gegen Stuttgart verloren, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben, und dann denke ich jetzt bestimmt nicht daran, was nächste Woche ist. Das interessiert mich gerade nicht", stellte Füllkrug klar.

Als Zschiedrich ihn schließlich auf ein Zitat von Klopp ansprach, beendete der Angreifer das Gespräch kurzerhand. "Nee, danke. Ciao", sagte Füllkrug, gab dem Reporter mit einem breiten Lächeln die Hand und verließ das Studio.

Zschiedrich blieb nur noch die Verabschiedung: "Ach, doch nicht? Ich hab’s probiert, ich hab’s probiert. Tschüss. Danke, Niclas".

Klopp hatte Füllkrug am vergangenen Donnerstag für die Nations-League-Spiele gegen Serbien und die Niederlande nominiert. Seinen bislang letzten Einsatz im DFB-Team absolvierte der Stürmer am 8. Juni 2025 beim 0:1 gegen Frankreich im Spiel um Platz drei der Nations League.