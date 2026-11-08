i Manuel Neuer am Boden, die Schmerzen sind zu stark. IMAGO/Sven Simon Keeper wird zum Problem Neuer verletzt: "Habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen" Manuel Neuer musste beim 2:1-Sieg gegen Mainz verletzt ausgewechselt werden. Sky-Experte Didi Hamann fordert nun einen Tormann-Tausch. Von Sport Heute 08.11.2026, 10:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sorge um Manuel Neuer! Der Bayern-Keeper musste beim 2:1-Sieg gegen Mainz bereits in Hälfte eins ausgewechselt werden. Der rechte Fuß bereitete dem 40-Jährigen Probleme. Noch auf dem Platz hatte sich der Goalie den Stutzen ausgezogen, ließ sich behandeln.

"Es ist das, was schon vorher am Fuß war. Das ist jetzt wieder aufgetreten. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", verriet Bayerns Sportvorstand Max Eberl.

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Wegen einer anhaltenden Sehnenreizung hatte Neuer zuletzt die Partien gegen Freiburg (3:1), Magdeburg (6:1) und den BVB (2:2) verpasst.

Nach der Mainz-Partie meldete sich der Bayern-Kapitän selbst zu Wort – und ließ tief blicken. "Ich habe jeden Tag Schmerzen beim Gehen gehabt. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, heute Morgen auch, habe ich auch wieder Schmerzen beim Gehen gehabt."

Fakt ist: Die Situation spitzt sich langsam zu. Sky-Experte Didi Hamann sagt: "Die Bayern müssen eine Entscheidung treffen im Sinne des Vereins. Eine Situation, in der du den Torwart alle zwei bis drei Wochen wechselst, ist nicht förderlich." Er fordert: "Es wäre jetzt gut zu sagen: Urbig spielt bis Weihnachten, damit man sieht, wie er sich verhält und ob die Leistung gleich bleibt."

Ob und wie lange Neuer nach den neuerlichen Problemen ausfällt, ist noch offen.