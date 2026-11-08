i Lionel Messi doing Lionel-Messi-Things IMAGO/NurPhoto Jubel bei ÖFB-Legionär Messi schreibt schon wieder Fußball-Geschichte Lionel Messi schreibt MLS-Geschichte: Der Superstar holt erneut die Torjägerkrone. David Schnegg steht mit Charlotte in den Play-offs der Liga. Von Sport Heute 08.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lionel Messi hat die nächste Bestmarke aufgestellt! Der 39-jährige Argentinier ist der erste Spieler in der Geschichte der Major League Soccer, der sich in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten zum Torschützenkönig krönte.

Der Superstar erzielte für Inter Miami im Grunddurchgang 26 Tore in 31 Spielen – vier mehr als sein erster Verfolger Petar Musa. In der vergangenen Saison hatte Messi 29 Treffer erzielt. Insgesamt holten bisher sechs Spieler zweimal die Torjägerkrone der MLS. Zwei Titel in Folge gelangen aber nur Messi.

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Auch bei den Torbeteiligungen war der Argentinier eine Klasse für sich: Mit 17 Vorlagen kam er auf insgesamt 43 Torbeteiligungen und damit den Bestwert der Liga.

Mit Inter Miami beendete Messi den Grunddurchgang auf Platz zwei der Eastern Conference. In den am 19. November beginnenden Play-offs wartet Columbus Crew. Seine Nationalteamkarriere hatte der Ausnahmekicker zuletzt beendet, seinen Vertrag in Miami hingegen bis 2028 verlängert.

Auch David Schnegg ist in den Play-offs dabei. Der Tiroler sicherte sich mit Charlotte FC Rang fünf im Osten. Beim abschließenden 3:3 nach einem 0:3-Rückstand auswärts gegen Inter Miami wurde der 28-jährige Linksverteidiger am Samstag in der 69. Minute eingewechselt.

Für Hannes Wolf ist die Saison hingegen vorbei. Der Steirer verpasste mit New York City als Elfter der Eastern Conference die Play-offs.