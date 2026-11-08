i Stark gekämpft, aber wieder nicht gewonnen: Die Austria kommt nicht vom Fleck. GEPA pictures Wiener weiter Elfter 1:1! Austria kommt auch gegen die WSG nicht vom Fleck Die Austria verpasste auch gegen die WSG Tirol einen Befreiungsschlag, holte nach Rückstand zumindest ein 1:1. Die "Veilchen" bleiben Elfter. Von Sport Heute 08.11.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Austria hat das Siegen verlernt. Die "Veilchen" holten auswärts bei der WSG Tirol ein 1:1, schrieben nach vier Pleiten in Folge zumindest an. Der letzte "Dreier" gelang am 13. September gegen Lustenau.

Nikolai Baden Frederiksen (16.) brachte die Hausherren in Innsbruck in Führung, Aleksandar Dragovic (42.) besorgte den Ausgleich.

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In der Tabelle liegen die Wiener weiter auf Rang elf, der Kampf um das obere Playoff spitzt sich zu. Acht Zähler fehlen aktuell auf den Sechsten Ried. Zehn Runden sind bis zur Liga-Teilung noch zu absolvieren.

Die Partie begann für die Austria beinahe mit einer kalten Dusche. Schon in Minute vier kam Marco Boras allein vor dem Tor zum Abschluss, vergab aber kläglich.

Besser machte es Baden Frederiksen (16.). Nach Assist von Taferner schloss der Däne souverän ab – 1:0. Der VAR checkte den Treffer, gab aber sein Okay.

Die "Veilchen" wirkten verunsichert, brachten offensiv wenig zustande. Das 1:1 durch Dragovic (42.) fiel entsprechend überraschend. Der Routinier sorgte für den ersten (!) Kopfballtreffer der Wiener in der laufenden Saison.

Valentino Müller legte beinahe den zweiten nach. Der Ex-Tiroler scheiterte nach der Pause mit seinem Versuch an der Latte (59.).

Die Austria blieb am Drücker. Ein Versuch von Schablas (75.) wurde von WSG-Keeper Salko Hamzic entschärft.

Trotz Leistungssteigerung blieb dem FAK der erste Sieg unter Neo-Coach Maximilian Uhlig verwehrt. Nächster Gegner ist nach der Länderspielpause Salzburg (22. November). Die WSG Tirol ist Siebenter.

Hartberg zerlegt Altach

Im zweiten Nachmittagsspiel feierte Hartberg einen klaren 3:0-Erfolg gegen Altach. Konstantin Schopp (3.) und Marco Hoffmann (35., 77.) trafen. Die Steirer kletterten vorerst auf Rang vier, Altach ist Zehnter.