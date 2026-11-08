i Manuel Neuer Reuters Lange Pause droht Bittere Diagnose lässt Bayern um Neuer zittern Bittere Nachrichten für den FC Bayern! Torhüter Manuel Neuer hat sich eine Sehne im rechten Fuß teilweise gerissen und fällt vorerst aus. Von Sport Heute 08.11.2026, 16:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Verletzungsschock beim deutschen Rekordmeister! Der FC Bayern muss vorerst auf seinen Stammtorhüter Manuel Neuer verzichten. Der 40-Jährige hat sich beim Bundesliga-Spiel gegen Mainz 05 einen Teilriss einer Sehne im rechten Fuß zugezogen. Das bestätigt der Verein nach weiteren Untersuchungen.

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Wie lange der ehemalige deutsche Nationalteamtorhüter pausieren muss, ist derzeit noch unklar. Die Bayern sprechen lediglich davon, dass Neuer "vorerst" ausfallen wird. Damit droht dem Münchner Schlussmann eine längere Zwangspause.

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Die Verletzung ereignete sich am Samstag kurz vor der Halbzeitpause. Bei einer Flanke der Mainzer hechtete Neuer dem Ball entgegen. Nach einem Missverständnis mit Verteidiger Jonathan Tah rutschte das Spielgerät durch und landete im verwaisten Bayern-Tor.

Glück für die Münchner: Wegen einer Abseitsstellung wurde der Treffer aberkannt. Für Neuer hatte die Szene dennoch schmerzhafte Folgen. Der Routinier blieb verletzt am Boden liegen und musste wenig später ausgewechselt werden. Schon unmittelbar nach dem Spiel hatten sich seine Mitspieler besorgt gezeigt.

Nun muss Bayern im Tor umplanen. In den kommenden Wochen dürfte erneut Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen. Wie viele Spiele Neuer tatsächlich verpassen wird, hängt vom weiteren Heilungsverlauf ab. Einen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr gibt es noch nicht.