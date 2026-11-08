i Fußball Symbolfoto GEPA pictures Rettung auf dem Feld Junger Kicker (21) brach in Wien bei Match zusammen Schreckmoment in der Wiener Stadtliga! Ein 21-jähriger Spieler des Post SV bricht im Match plötzlich zusammen und muss mit der Rettung ins Spital. Von Sport Heute 08.11.2026, 16:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen am Sonntagvormittag in Wien-Brigittenau! Beim Wiener-Liga-Duell zwischen dem WAF und dem Post SV bricht der 21-jährige Marko Stojanovic in der 50. Minute plötzlich auf dem Spielfeld zusammen. Die "Krone" berichtet, dass der Fußballer benommen liegen bleibt.

Unmittelbar vor dem Zusammenbruch gab es keinen Körperkontakt mit einem Gegenspieler. Dementsprechend groß ist die Beunruhigung.

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Sofort wird die Rettungskette in Gang gesetzt. Rund 20 Minuten nach dem Kollaps verlässt der Rettungswagen mit dem jungen Fußballer den Kunstrasenplatz.

Wenig später gibt es zumindest eine vorsichtige Entwarnung. "Das Positive vorweg: Marko ist ansprechbar und es geht ihm so weit gut", erklärt Post-Sportchef Vlado Ristic der "Krone". Der 21-Jährige wird im Lorenz-Böhler-Krankenhaus untersucht.

Eine Szene aus der ersten Halbzeit, als Stojanovic bei einem Eckball einen Schlag hinter dem Ohr abbekommen hatte, werde als mögliche Ursache untersucht.

Nach Rücksprache zwischen beiden Mannschaften und dem Schiedsrichter wird die Partie fortgesetzt. Der Post SV gewinnt am Ende mit 4:1. Das Ergebnis rückt angesichts der dramatischen Szenen allerdings in den Hintergrund. Entscheidend ist zunächst, dass Stojanovic ansprechbar ist und medizinisch betreut wird.

Bundesliga Rekordspieler i ?

Der Post SV gab in der Wiener Stadtliga mit dem Auswärtssieg den letzten Platz ab, liegt jetzt einen Punkt vor Gerasdorf.