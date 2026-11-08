i Carney Chukwuemeka Reuters Bittere Verletzung Dortmund-Coach rechnet mit langem Ausfall von ÖFB-Star Nächster Verletzungsschock für das ÖFB-Team! Dortmund-Legionär Carney Chukwuemeka droht wegen einer Oberschenkelverletzung eine wochenlange Pause. Von Sport Heute 08.11.2026, 17:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick! Carney Chukwuemeka droht nach seiner Verletzung beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen Elversberg länger auszufallen. Trainer Niko Kovac befürchtet beim 23-jährigen Mittelfeldspieler einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel. Sollte sich der Verdacht bestätigen, könnte Chukwuemeka zwei bis sechs Wochen fehlen.

Bundesliga Rekordspieler i ?

Der ÖFB-Legionär musste am Samstag bereits nach rund einer halben Stunde ausgewechselt werden. Chukwuemeka setzte sich in der 33. Minute auf den Rasen und griff sich an den linken Oberschenkel. Immerhin konnte er das Spielfeld ohne fremde Hilfe verlassen. Wie schwer die Verletzung tatsächlich ist, steht noch nicht fest.

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Dortmund-Coach Kovac rechnet allerdings bereits mit einem Ausfall für die kommenden Länderspiele. "Carney hat sich heute verletzt. Er wird meines Erachtens nicht abreisen, weil er muskuläre Probleme hatte beziehungsweise sich wahrscheinlich auch einen Faserriss zugeführt hat", erklärte der Trainer nach dem Spiel. Eine offizielle Diagnose liegt noch nicht vor.

Für Chukwuemeka kommt der Rückschlag zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt. Nach einer Phase ohne körperliche Beschwerden hatte sich der 23-Jährige zuletzt wieder in die Dortmunder Startelf gespielt. In den vergangenen beiden Bundesliga-Partien durfte er von Beginn an ran, ebenso beim Champions-League-Duell mit Sabah FK.

Zudem verletzte sich mit Werder-Star Marco Grüll dieses Wochenende eine weitere Offensiv-Kraft.

Rangnick drohen gleich mehrere personelle Baustellen vor den Nations-League-Spielen gegen Irland am 14. November und Israel am 17. November. Auf der Abrufliste steht mit Rapid-Star Yusuf Demir ein formstarker möglicher Ersatz bereit. Ob der ÖFB-Teamchef den 23-Jährigen tatsächlich nachnominiert, ist noch offen.