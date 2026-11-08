i Fabio Ingolitsch über die Niederlage Sturms gegen Salzburg GEPA pictures Sturm-Trainer knallhart "Kindlich, wie Hydranten!" Ingolitsch platzt der Kragen Sieben-Tore-Spektakel in Graz, dann fliegen die Fetzen! Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch rechnet nach dem 3:4 gegen Salzburg mit der eigenen Abwehr ab. Von Sport Heute 08.11.2026, 20:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dicke Luft bei Sturm Graz! Nach der spektakulären 3:4-Heimniederlage gegen Red Bull Salzburg ist Trainer Fabio Ingolitsch mächtig sauer. Besonders das Defensivverhalten seiner Mannschaft bringt den Coach auf die Palme.

In der Tabelle liegen die Steirer nur auf Rang fünf, bereits 14 Punkte hinter Spitzenreiter Rapid.

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"Wir haben zu kindlich verteidigt. Die Salzburg-Spieler sind teilweise wie im Slalom vorbeigelaufen, wir waren wie Hydranten – inakzeptables Abwehrverhalten", schimpft Ingolitsch bei Sky. Dabei sieht er seine Mannschaft spielerisch keineswegs unterlegen. "Man hat gesehen, dass wir um nichts schlechter sind als Salzburg, dass wir so eine Partie zuhause locker gewinnen können."

Besonders bitter für den Sturm-Trainer: Schon im Spiel am Donnerstag hatte seine Mannschaft ähnliche Probleme gezeigt. "Wir haben leider vom Donnerstagspiel, wo wir uns auch schon die Butter vom Brot nehmen ließen, nichts gelernt", ärgert sich Ingolitsch. Sturm verlor in der Europa League gegen Celje daheim 2:3.

Gleichzeitig nimmt er seine Spieler angesichts der schwierigen Kadersituation in Schutz: "Es tut einfach nur weh, weil die Jungs so viel geben."

Auch Kapitän Jon Gorenc Stankovic findet deutliche Worte. "Wir kriegen zu leichte Tore und dann ist es schwer, das immer wieder zu korrigieren. Wir sind selber schuld." Die bevorstehende Länderspielpause kommt für den Routinier gerade recht. "Wir haben ganz andere Probleme. Die Pause kommt gut, unser Tank ist leer."

Ganz anders die Stimmung bei Salzburg. Trainer Danny Röhl schwärmt von einem "fantastischen Auftritt" und richtet den Blick auf das Titelrennen mit Rapid. "Rapid spielt eine hervorragende Saison und kommt trotzdem nicht weg, wir fahren im Windschatten mit." Besonders stolz ist Röhl auf die Bilanz gegen die direkte Konkurrenz: "Vier Siege aus den vier Topspielen ist eine Ansage."