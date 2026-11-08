i Junior Adamu trifft gegen Hoffenheim IMAGO/Jan Huebner Muslic weiter im Tief ÖFB-Star trifft bei Niederlage gegen Ilzer und Prass ÖFB-Stürmer Junior Adamu schlägt in der deutschen Bundesliga zu! Sein Treffer reicht Schalke gegen Hoffenheim und Christian Ilzer aber nicht. Von Sport Heute 08.11.2026, 22:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich-Duell in der deutschen Bundesliga! Christian Ilzer feiert mit der TSG Hoffenheim einen knappen 2:1-Heimsieg gegen den FC Schalke 04 von Miron Muslic. Für die Gäste trifft ÖFB-Legionär Junior Adamu, der als Joker noch einmal für Spannung sorgt.

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Hoffenheim erwischt den deutlich besseren Start. Bereits in der zehnten Minute bringt Fisnik Asllani die Mannschaft von Ilzer in Führung. Nur 16 Minuten später legt Tim Lemperle nach und stellt auf 2:0. Die Gastgeber haben das Spiel damit früh auf ihre Seite gezogen.

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Schalke kämpft sich nach der Pause zurück. In der 70. Minute bringt Muslic ÖFB-Stürmer Junior Adamu ins Spiel. Der Joker braucht nur elf Minuten, um zuzuschlagen: In der 81. Minute staubt der Angreifer zum 1:2 ab. Für einen Punktgewinn reicht es allerdings nicht mehr.

Auch zwei weitere Österreicher stehen auf dem Platz. Bei Schalke ist Dejan Ljubicic bis zur 76. Minute im Einsatz, aufseiten der Hoffenheimer spielt Alexander Prass über die volle Distanz. Durch den Erfolg verbessert sich Ilzers Mannschaft auf Tabellenplatz neun. Muslic und Schalke bleiben hingegen auf dem vorletzten Rang hängen.

In den weiteren Sonntagsspielen setzt sich der SC Freiburg mit 2:0 gegen Union Berlin durch und erobert Tabellenplatz drei zurück. Bayer Leverkusen gewinnt außerdem ein hitziges Rhein-Derby beim 1. FC Köln mit 2:1.