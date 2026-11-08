i Fermin Lopez Reuters 2:1 in La Liga Barca siegt nach Rückstand im Hit gegen Atletico Barcelona gewinnt den nächsten Liga-Kracher! Fermin Lopez schießt die Katalanen mit einem Doppelpack zum 2:1 bei Atletico Madrid. Von Sport Heute 08.11.2026, 23:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Spektakel im spanischen Titelrennen! Der FC Barcelona setzt sich in der zwölften LaLiga-Runde auswärts bei Atletico Madrid mit 2:1 durch. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick dreht dabei einen frühen Rückstand. Matchwinner ist Fermin Lopez, der beide Treffer der Katalanen erzielt.

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Die Partie beginnt mit einem offenen Schlagabtausch. Schon in der sechsten Minute taucht Julian Alvarez alleine vor Barça-Torhüter Joan Garcia auf, vergibt aber die Riesenchance. Auf der Gegenseite scheitert Pedri an der Querlatte. In der zehnten Minute schlägt Atletico schließlich zu: Alvarez flankt auf Giuliano Simeone, der zur 1:0-Führung trifft.

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Die Gastgeber bleiben zunächst gefährlich. David Hancko verpasst nach einem Eckball nur knapp das zweite Tor. Doch kurz vor der Pause kommt Barcelona zurück. Pedri dribbelt sich bis an den Strafraum durch und legt auf Fermin Lopez ab. Der Mittelfeldspieler zieht ab und stellt in der 45. Minute auf 1:1.

Nach dem Seitenwechsel übernimmt Barça zunehmend das Kommando. Atletico bleibt durch Konter gefährlich, doch Alvarez lässt erneut eine Großchance liegen. In der 66. Minute sorgt dann Lamine Yamal für den entscheidenden Geistesblitz. Der Jungstar spielt einen Traumpass auf Fermin, der mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand fixiert.

Barcelona bringt den knappen Vorsprung über die Zeit und behauptet die Tabellenführung. Die Flick-Elf hält nach zwölf Runden bei 33 Punkten und liegt damit drei Zähler vor Real Madrid. Atletico folgt mit 28 Punkten auf Rang drei. Für Barça ist der Auswärtssieg ein wichtiger Erfolg im Kampf um die Meisterschaft.