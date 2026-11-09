i Die Gästetribüne von Bodö/Glimt IMAGO/NTB Vor Champions-League-Hit Fan von LASK-Gegner stürzt durch Loch in Tribüne Schock vor dem nächsten Champions-League-Auswärtsspiel des LASK! Bei einem Match von Bodö/Glimt bricht die Gästetribüne teilweise ein. Von Sport Heute 09.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 23. November gastieren die Linzer bei Bodö/Glimt in Norwegen. Zwei Wochen vor diesem Duell kommt es bei einem Auswärtsspiel des norwegischen Klubs gegen Tromsö zu einem dramatischen Zwischenfall: Ein Teil der Gästetribüne stürzt ein, mehrere Zuschauer fallen durch ein Loch im Boden.

Die Gästetribüne von Bodö/Glimt IMAGO/NTB

Der Vorfall ereignet sich in der 41. Minute. Wie der norwegische Sender NRK berichtet, stürzen mehrere Anhänger von Bodö/Glimt durch den beschädigten Tribünenboden. Mindestens eine Person wird verletzt und muss ins Krankenhaus gebracht werden.

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Die Partie wird daraufhin für rund 50 Minuten unterbrochen. Der betroffene Gästesektor muss vollständig geräumt werden. Die mitgereisten Bodö-Fans werden anschließend auf der Haupttribüne untergebracht, ehe das Spiel fortgesetzt werden kann. Bodö/Glimt gewinnt am Ende mit 2:0.

"Wir hatten während des Spiels einen ernsten Vorfall im Auswärtsbereich", erklärt Gastgeber Tromsö nach der Partie. In einer weiteren Stellungnahme betont der Klub: "Es sollte sicher sein, ein Fußballspiel anzuschauen." Die Gedanken seien bei allen Betroffenen. "Auf dem Feld sind wir Rivalen, aber heute Abend wollen wir das Gleiche zu allen sagen, die ein Herz für TIL oder Glimt haben: Passt aufeinander auf."

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Für den LASK steht am 23. November die nächste Champions-League-Auswärtspartie bei Bodö/Glimt auf dem Programm. Der Tribünen-Einsturz ereignete sich allerdings nicht im Stadion des kommenden LASK-Gegners, sondern bei dessen Auswärtsspiel in Tromsö. Ob der Vorfall weitere Konsequenzen für den norwegischen Fußball hat, ist vorerst offen.