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Irene Fuhrmann
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"Red Flames"

Ex-Teamchefin Fuhrmann mit neuem Topjob im Ausland

Irene Fuhrmann hat einen neuen Job im internationalen Frauenfußball! Die ehemalige ÖFB-Teamchefin verstärkt künftig das belgische Nationalteam.
Von Sport Heute
09.11.2026, 13:53
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Neue Aufgabe für Irene Fuhrmann! Die langjährige Teamchefin des österreichischen Frauen-Nationalteams zieht es nach Belgien. Die 46-Jährige wird künftig als leitende technische Beraterin (Senior Technical Advisor) für die belgische Frauen-Auswahl tätig sein. Das geben die "Red Flames" am Sonntag offiziell bekannt.

Fuhrmann soll in ihrer neuen Funktion die ebenfalls neue belgische Teamchefin Lenie Onzia unterstützen. Damit kehrt die Österreicherin in eine feste Rolle im Nationalteam-Fußball zurück, nachdem ihre Zeit als ÖFB-Teamchefin 2024 zu Ende gegangen war.

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Nach ihrem Abschied vom österreichischen Verband blieb Fuhrmann dem internationalen Fußball verbunden. Unter anderem arbeitete sie an verschiedenen Projekten der UEFA mit. Nun wartet mit Belgien eine neue sportliche Herausforderung auf die erfahrene Trainerin.

Die belgischen Fußballerinnen liegen in der FIFA-Weltrangliste aktuell auf dem 20. Platz. Gemeinsam mit Onzia soll Fuhrmann ihre Erfahrung in die weitere Entwicklung des Nationalteams einbringen.

Für die 46-Jährige ist der Wechsel nach Belgien ein neues Kapitel ihrer Trainerkarriere. Nach vielen Jahren beim ÖFB arbeitet sie nun erstmals in einer Funktion für ein ausländisches Nationalteam.

red, Akt. 09.11.2026, 13:54, 09.11.2026, 13:53
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