i Uli Hoeneß über Jamal Musiala Reuters Brisante Aussage "Krankheit nicht heilbar!" Hoeneß-Zweifel wegen Musiala Brisante Aussagen von Bayern-Legende Uli Hoeneß! Der Ehrenpräsident äußert Zweifel, ob Jamal Musiala je wieder seine frühere Stärke erreichen wird. Von Sport Heute 09.11.2026, 13:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wirbel um Jamal Musiala beim FC Bayern! Ehrenpräsident Uli Hoeneß spricht in der BR-Sendung "Der Sonntags-Stammtisch" offen über den Gesundheitszustand des 23-jährigen Offensivstars. Dabei lässt der 74-Jährige mit Aussagen aufhorchen, die auch die sportliche Zukunft des deutschen Nationalspielers betreffen.

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"Bei ihm sind wir in einem Dilemma: Er hat eine Krankheit, die nicht ohne Weiteres heilbar ist, die aber durch Medikamente einigermaßen beherrschbar ist", erklärt Hoeneß. Musiala leidet laut dem Bericht an einer neurologischen Funktionsstörung mit sogenannten Absencen. Besonders ein Satz des Bayern-Ehrenpräsidenten sorgt für Aufsehen: "Aber ob er jemals wieder die Leistungsfähigkeit hat, die er mal hatte ..."

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Auch die Vertragssituation des Offensivspielers spricht Hoeneß an. "Jetzt bekommt er aber weiterhin Geld. Aber stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht." Eine tatsächliche Vertragsänderung kündigt Hoeneß damit nicht an.

Musiala hatte seinen Vertrag 2025 nach langen Verhandlungen bis 2030 verlängert. Gemeinsam mit Harry Kane zählt er zu den Topverdienern der Münchner und soll rund 25 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Sportlich gibt es immerhin positive Nachrichten: Der 23-Jährige steht wieder im Mannschaftstraining und soll nach der Länderspielpause wieder einsatzfähig sein.

Hoeneß spricht auch über den erkrankten Bayern-Trainer Vincent Kompany. Bei ihm zeigt sich der Ehrenpräsident zuversichtlicher. Er vermutet, dass eine verschleppte Grippe zu einer Hirnhautentzündung geführt habe, und rechnet mit einer Rückkehr des Belgiers auf die Trainerbank nach der Länderspielpause. "In zwei, drei Wochen wird er wieder auf der Bank sitzen", sagt Hoeneß.